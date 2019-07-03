شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعنى ارتفاع عدد خلايا الدم الحمراء لمريض السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع عدد خلايا الدم الحمراء بالنسبة لمريض السرطان، يمكن أن يعنى أن السرطان قد انتشر فى الكليتين، مما يؤدى إلى سرطان خلايا الكلى.

كما قد يشير ارتفاع خلايا الدم الحمراء أيضا إلى إصابة الشخص بالجفاف، أو قد يكون ناتج عن تناول بعض الأدوية التى يمكن أن ترفع عدد خلايا الدم الحمراء وذلك وفقا لتقرير موقع " verywellhealth".

بالنسبة لمريض السرطان، يمكن أن يكون عدد خلايا الدم الحمراء غير ضارة مثل الجفاف ، لكنه قد يشير أيضًا إلى مشاكل صحية ثانوية خطيرة مثل أمراض القلب أو الرئة.

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السرطان

فيمكن أن يكون سبب ارتفاع مستويات خلايا الدم الحمراء مرض الانسداد الرئوى المزمن الذى يحدث فى الرئتين، ويحدث هذا بمجرد تلف الرئتين بشكل دائم، وهى حالة يمكن أن تحدث بسبب سرطان الرئة أو انتفاخ الرئة، ويعد التليف الرئوى أحد أمراض الرئة الأخرى التى ترفع مستويات خلايا الدم الحمراء ويمكن أن تنجم عن العلاج الإشعاعى للسرطان أو أدوية العلاج الكيميائي.

يسبب سرطان الكلى ارتفاع مستويات خلايا الدم الحمراء، وبالنسبة لمريض السرطان، قد يعنى الارتفاع أن السرطان فى أى من المراحل الأربع، وكلما تم اكتشافه مبكرًا، زاد احتمال إزالة الورم.