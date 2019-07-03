شكرا لقرائتكم خبر عن لو انت فى المصيف.. إسعافات أولية عند التعرض للدغات قنديل البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الذهاب للبحر يعد من أهم اللحظات التي تمر على المصيفين، والتي تساهم في التخلص والقضاء على الضغط النفسي، ولكن عند النزول للبحر يتعرض البعض سواء كبار أو صغار للدغات من قنديل البحر، ويتسبب في تشويه للمنطقة التي تعرض لها الشخص، ولذا خلال الأسطر القادمة سنتعرف على أفضل النصائح والإسعافات الأولية لإنقاذ الشخص عند التعرض للدغات قنديل البحر، وذلك وفقا لموقع "healthline".

يتسبب التعرض للدغات قنديل البحر إلى الإصابة بالتهابات جلدية مؤلمة وشديدة جدا، ولذا عند الذهاب للبحر عليك أخذ بعض الأشياء التي تساهم في الحد من هذه الالتهابات عند التعرض للدغات قنديل البحر، ومنها:

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-عليك أخذ زجاجة من الخل الأبيض معك علي شاطئ البحر، فعند التعرض للدغات قديل البحر عليك تنظيف المكان بماء البحر ثم وضع الخل علي المكان الذي تعرض للدغة.

-بعد أن يتعرض الخل للجفاف علي الجلد عليك مسح الجلد جيدا بالقطن الطبي الناعم، ثم وضع كريمات خاصة بالحروق ومضادات للالتهابات مع تكرار وضعه لمدة لا تقل عن يومان 3 مرات في اليوم، فهذه النصائح تقلل من حدة التهاب الجلد.