حزام التنحيف السحري لنسف دهون الأرداف والكرش

تعاني بعض السيدات من زيادة الوزن بسبب الشعور بالتوتر واتباع نظام غذائي غير صحي ، وعدم ممارسة التمارين إضافة إلى الاضطرابات الهرمونية. وفي هذه الحالات تتراكم الدهون في مناطق مختلفة من الجسم وخصوصاً في منطقة الأرداف والفخذين. ولتتمكني من تنحيف هذه المنطقة ونسف دهونها، ننصحك بأن تطبقي وصفة الحزام السحري.



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وصفة حزام لحرق الدهون من الشاي الأخضر والطين والفلفل الحار

ويعتبر حزام الشاي الأخضر والفلفل الحار من أكثرها تأثيراً وفعالية. يكفي القيام بالخطوات اللازمة من أجل تحضيره بطريقة صحيحة وتكرار ذلك مرة أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.يمكنك تطبيق حزام الشاي والطين والفلفل لنسف الكرش حتى في أيام الصوم. ولا يحتاج تحضيره سوى إلى بضع دقائق. وهو فعال جداً في ما يتعلق بحرق الدهون وخسارة الوزن في منطقة البطن. كما أنه يعمل على تنحيف الخصر.

ولذلك عليك أن توفري هذه المكونات: ملعقتا طعام من أوراق الشاي الأخضر، كوبان من بودرة الطين الأخضر وملعقة وسط من الفلفل المطحون.

وابدئي بعد ذلك بالقيام هذه الخطوات:

• ضعي أوراق الشاي في الماء على النار. وعندما يبدأ الماء بالغليان إنزعي الوعاء عن النار.

• أضيفي القليل من بودرة الطين الأخضر والفلفل.

• حركي المكونات جيداً إلى أن يذوب الفلفل في الماء وحتى تحصلي على مزيج منسجم وخال من التكتلات. أتركي المزيج يرتاح لبضعة دقائق.

• عندما يصبح الماء فاتراً، بللي به قطعة شاش طبية طويلة.

• غلّفي محيط بطنك بالشاش واتركي الحزام يجف. أتركيه لمدة ساعتين قبل إزالته وغسل بطنك بالماء الفاتر.

• قومي ببعض التمارين الخفيفة لتبقى حرارة جسمك مرتفعة.

كرري تطبيق هذا الحزام مرة أسبوعياً. فهو يساعدك على خسارة الوزن وحرق الدهون بسرعة ومن دون اتباع حمية غذائية قاسية.

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ولتفعلي ذلك، حضري: صفار بيضة واحدة، نصف كوب من العسل وبضع نقاط من زيت الليمون الأساسي الذي تجدينه في المتاجر المتخصصة.

وبعد توفير هذه المكونات، قومي بهذه الخطوات:

• إمزجي كل المكونات جيداً في وعاء حتى تحصلي على مزيج كريمي.

• طبقي الكريم على منطقة الأرداف والفخذين.

• غطي هذه المنطقة بالنايلون المخصص لحفظ الطعام.

• أتركي الحزام لمدة ساعتين قبل أن تنزعيه وتغسلي المنطقة بالماء الفاتر.

• يمكنك أن تطبقي وصفة حزام البيض والعسل لنسف الدهون مرة أسبوعياً لتحصلي على أفضل النتائج.

• وتذكري أن صفار البيض يساعد على تهدئة البشرة وعلى الحد من ترهلها. أما زيت الليمون الأساسي فهو يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا ومنحفة. كما أنه يحفزّ مرور الدورة الدموية ويمنع تراكم الأنسجة الدهنية. كذلك يغذي العسل البشرة من العمق ويساعد على تماسكها.

• ولنجاح هذه الوصفة احرصي على تناول الطعام الصحي وعلى ممارسة التمارين الرياضية قدر الإمكان.

• كذلك انتبهي إلى ضرورة تناول طعام الفطور لأن عدم فعل ذلك يسبب اكتساب الوزن.

• ولا تنسي شرب كمية كافية من الماء لأن هذا يساعد جسمك على التخلص من السموم. كما يمنحك الشعور بالشبع.

• وحاولي أن تنامي بشكل جيد لأن نقص النوم يسبب اضطراب الهرمونات المسؤولة عن تأمين الشعور بالشبع مثل الليبتين. كما يعزز لديك الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسكر أو الملح وخصوصاً في وقت متأخر مساء.