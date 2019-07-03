شكرا لقرائتكم خبر عن كم تستغرق أثار المورفين للخروج من الجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المورفين هو مركب طبيعيا من عائلة الأفيون، تم تطويره واختباره لأول مرة فى أوائل القرن التاسع عشر كمخدر ومسكن للألم.

يعمل المورفين كمسكن للألم بفاعلية وسرعة كبيرة، مما يؤثر بشكل كبير على الجهاز العصبى المركزى، وفقًا لموقع " RxList"، فأصبح المورفين يستخدم على نطاق واسع فى الطب الحديث لعلاج المرضى الذين يعانون من إدمان المواد الأفيونية.

اعتمادًا على عدة عوامل مختلفة، يظل المورفين عادة فى الجسم من يوم إلى 4 أيام، ومع ذلك، يمكن اكتشاف استخدام المورفين بواسطة أنواع معينة من اختبارات الأدوية لمدة تصل إلى 3 أشهر.

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مورفين

عند استخدام المورفين عن طريق الحقن، تستمر أثاره لمدة 3 إلى 4 ساعات، أما عندما يعطى عن طريق الفم، فيمكن أن تستمر من 3 إلى 6 ساعات، وقد تبدأ أعراض الانسحاب من المورفين فى غضون ست إلى 14 ساعة بعد إعطاء آخر جرعة.

يمكن أن يكشف البول المورفين لمدة تصل إلى 4 أيام بعد استخدام الدواء، وتكون اختبارات الدم فعالة إذا حدث الاختبار خلال 12 ساعة من استخدام الدواء، ويمكن أن تكتشف اختبارات اللعاب المورفين لمدة تصل إلى 4 أيام أيبضا، بينما تحدد اختبارات بصيلات الشعر ما إذا كان المورفين قد استخدم خلال الـ 90 يومًا الماضية أم لا.