شكرا لقرائتكم خبر عن عالمة إسترالية تنصح بعدم استخدام الصابون المضاد للبكتيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت عالمة بيولوجية أسترالية أن استخدام الصابون المضاد للبكتيريا وماء الصنبور الغنى بالكلور والألعاب اللينة للأطفال يسبب العديد من الأمراض.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تؤمن نيكول بيلسما، التي تتخذ من ملبورن مقراً لها ، اعتقادا راسخا بأن العديد من المنتجات المنزلية الشائعة التي نستخدمها والممارسات تضر بصحتنا وتسبب السرطان وتسبب اضطراب في هرموناتنا وتخفيض معدل الذكاء لدينا.

وأوضحت أن ترك الحمام بدون تنظيف كامل مع مرور الوقت يمكن أن يسبب العفن ويترتب على ذلك التعب ، مشاكل الرئة ، ضباب الدماغ والصداع.

وقدمت العالمة 5 أشياء فى المنزل نظن أنها صحية لكنها تسبب الأمراض، وتشمل:

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1. الماء المصفى بالكلور: يضاف الكلور إلى مصدر المياه لدينا لمنع تراكم البكتيريا ولكنه يمكن أن يسبب مشاكل الأمعاء.

2. الصابون المضاد للبكتيريا : "إنها بمثابة مثبطات الغدد الصماء وهناك أدلة على أن التريكلوسان الكيميائي ، الموجود في الصابون ، يمنح الأطفال فرصة أكبر لتطوير الحساسية.

3. ألعاب الأطفال اللينة: يجب تجنب اللعب اللينة في الغالب، وهذا سوف يقلل من عث الغبار.

4. الأحذية : إنها تحمل أكبر كمية من الغبار إلى غرفنا ، لذلك من الأفضل تركها عند الباب وشراء الصنادل الرخيصة في جميع أنحاء المنزل.

5. الطلاء على الجدران : إذا كان منزلك قد صنع قبل سبعينيات القرن الماضي ، فقد يحتوي الطلاء على كميات ضئيلة من الرصاص. من الأفضل اختبار هذا قبل التجديد لتجنب المشكلات الصحية في وقت لاحق.