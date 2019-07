لتشجيع طفلكِ على الرشاقة.. شاهدي مسابقة "crown of fitness junior"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقامت شركة Isense لصاحبتها إيمان أبو نكد مسابقة crown of fitness junior في فندق موفنبيك في بيروت، بحضور حشد من الفعاليات الفنية والإعلامية.

وأكّدت إيمان أن الهدف الأساسي من الحدث هو التوعية بمضار السمنة، والحفاظ على صحة الأطفال من خلال اتباع نمط غذائي صحي يجنبهم المشاكل الصحية والنفسية .

وشارك عدد من الأطفال الذين يعانون من الوزن الزائد في المسابقة، تراوحت أعمارهم بين 5 سنوات و16 سنة.

وفي نهاية الحفل؛ تم تتويج الطفلين آدم أبهر، وليمار ديماسي، إثر فوزهما بالمسابقة بلقبي mr & miss crown of fitness junior وأيضًا first runner up عمر سليمان وآية سليمان.

وكانت مفاجأة الحفل إطلالة نجم ذا فويس كيدز، زين عبيد، في فقرة غنائية، وقد خسر الكثير من وزنه من خلال الخضوع لعملية تكميم للمعدة.

موقع " فوشيا" كان حاضرًا وعاد بنقل لمختلف مجريات الحدث.