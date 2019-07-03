مدونة أميركية تفقد شعرها أثناء محاولة تغيير لونه خلال بث مباشر عبر "إنستغرام"

فاجأت المدونة الأمريكية لولا فايث، مشاهديها خلال البث المباشر الذي قامت به على تطبيق "إنستغرام".وقررت فيث تغيير لون شعرها المصبوغ باللون الأزرق، ولكن كان للصبغة الجديدة تأثير سيء على جلدة رأسها، حيث أنه وبعد وضعها للصبغة وعندما بدأت فايث بتنظيف شعرها، بقي الشعر على مشطها، كما نقل موقع "إنسايدر"

ثم فتحت المدونة فمها في دهشة، وصرخت بصوت عال: "يا إلهي!"، ثم هرعت إلى الحمام، حيث غسلت رأسها مع بقايا الشعر، ثم انقطع البث.



وفي التعليقات، عبّر المشاهدون عن غضبهم بسبب قيام الفتاة بمزج مفتح ومسبل الشعر بآن واحد، الذين أكدوا أن ذلك لا يجب القيام به.

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