شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتسمع أصوات وانت نايم.. متلازمة الرأس المنفجر من أمراض النوم المرعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعانى من سماع أصوات أو ضوضاء مفاجئة ومرتفعة أثناء النوم أو الاستيقاظ وعندما تسأل من حولك تجد أنهم لم يسمعوا نفس الأصوات؟..إذا كانت إجابتك بنعم، فهذه أعراض اضطراب من اضطرابات وأمراض النوم تسمى "متلازمة الرأس المنفجرة"، وفقاً لما ذكره موقع Tuck.

وتشير تسمية متلازمة الرأس المنفجرة إلى صوت داخل الرأس أثناء النوم، يشبه انفجار قنبلة، ولا يعنى انفجار للرأس أو ألم به.

ما هي متلازمة الرأس المنفجرة؟

متلازمة الرأس المنفجرة هو نوع من اضطرابات النوم التي تحدث أثناء الانتقال بين النوم والاستيقاظ أو بين مراحل النوم المختلفة، وتسبب استيقاظ الشخص من الضوضاء المفاجئة أثناء النوم أو الاستيقاظ، لكن يمكن أن تتسبب في الحرمان من النوم على المدى الطويل إذا بدأ الأشخاص المصابون يخافون من النوم من تلقاء أنفسهم نتيجة لذلك.

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النوم

أعراض متلازمة الرأس المنفجرة

-أثناء حدوث متلازمة الرأس المتفجرة، يعاني النائم من هلوسة سمعية أثناء النوم أو الاستيقاظ، وتشمل الضوضاء الشائعة التى يسمعها هؤلاء الأشخاص صوت إطلاق النار والألعاب النارية والصراخ والانفجارات وإغلاق الأبواب والرعد.

-قد يتم سماع الصوت نفسه من أذن واحدة أو كليهما، ويبلغ بعض المرضى عن مصدرها من داخل رؤوسهم وقد يستمر الصوت نفسه بضع ثوان على الأكثر.

-بالإضافة إلى الصوت ، قد يرى الناس وميضًا من الضوء الساطع أو يشعرون بإحساس كهربائي أو صدمة.

-مشاعر القلق والتوتر، بما في ذلك زيادة معدل ضربات القلب وخفقانه، وغالبا ما تصاحب الصوت.