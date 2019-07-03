شكرا لقرائتكم خبر عن ما العناصر الغذائية الرئيسية الـ5 الواجب وجودها فى نظامك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشمل العناصر الغذائية الرئيسية الخمسة التى يحتاجها الجسم للصحة الجيدة البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن والدهون، ويجب أن تكون مجتمعة مع بعضها، لتشكل المواد الغذائية نظام غذائى متوازن، وذلك وفقا لموقع "healthline".

البروتينات

تعمل البروتينات على بناء الجسم، لأنها معبأة بالأحماض الأمينية وتستخدم لأداء مجموعة متنوعة من الوظائف الجسدية مثل، إصلاح الخلايا والعضلات والشعر والأنسجة، وكذلك صنع الهرمونات، وتشمل المصادر الرئيسية لعناصر البروتين: اللحوم ، والحليب ، والأسماك ، والبيض ، والجبن ، والفاصوليا ، والعدس ، والمكسرات ، وفول الصويا ، وغيرها.

الكربوهيدرات

هى العناصر الغذائية التى تزود الجسم بالطاقة، يتم تجميع الكربوهيدرات فى مجموعتين رئيسيتين: بسيطة ومعقدة، وتشمل المصادر الرئيسية لمواد الكربوهيدرات الحبوب مثل القمح والذرة والشوفان وكذلك الفواكه والخضروات والجذور.



عناصر غذائية متكاملة

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الدهون

توفر الدهون عزلًا مهمًا لأعضاء الجسم وتساعد فى امتصاص الفيتامينات والمعادن، وتنقسم الدهون إلى مجموعتين أساسيتين: مشبعة وغير مشبعة، والمصادر الرئيسية للدهون حيوانية ونباتية.

الفيتامينات

ضرورية فى الحفاظ على التوازن الكيميائى فى الجسم، و هناك 13 نوعًا من الفيتامينات، وهى مقسمة إلى مجموعتين رئيسيتين: قابلة للذوبان فى الدهون وقابلة للذوبان فى الماء، المصادر الرئيسية للفيتامينات تشمل الخضروات والفواكه واللحوم الخالية من الدهن والأسماك والحبوب الكاملة.

المعادن

تلعب دورًا مهمًا فى تنظيم العمليات الجسدية، ومن الأمثلة على المعادن المهمة الحديد والكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك، وتشمل المصادر الغذائية الغنية بالمعادن الفواكه واللحوم والأسماك والفاصوليا والمكسرات والحبوب الكاملة.