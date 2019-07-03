لو حامل بلاش تدخين.. اعرفى أضراره عليكى انتى والبيبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التدخين من أبرز العادات السيئة التى تؤثر على الحامل والجنين، وتسبب مشاكل عديدة أبرزها التشوهات الخلقية التى تؤثر على صحة الجنين، لذلك ينصح الأطباء دائما بالإقلاع عن التدخين خلال فترة الحمل لتجنب الأضرار. وحسب ما ذكره موقع healthline فإن أبرز الاضرار التى يسببها التدخين على صحة المرأة الحامل هى:

التدخين 1: يعمل التدخين على خفض نسبة الاكسجين التى يحتاجها الجنين وبالتالى يعرض المرأة لضيق التنفس وزيادة معدل ضربات لقلب عند الأم والجنين. 2:الافراط فى التدخين قد يسبب خطورة شديدة على صحة الام ويؤدى للاجهاض المتكرر. 3: يسبب التدخين مشاكل فى الجهاز التنفسى عند الطفل وقد يؤدى لعيوب خليقة وضعف فى الرئتين. Advertisements 4:يزيد من خطر الاصابة بالتشوهات الخليقة للجنين . 5:يسبب مشاكل أثناء ولادة الطفل ويعرضه لمشاكل وضيق فى التنفس.

تدخين لذلك ينصح الأم الحامل بالإقلاع عن التدخين والمتابعة مع الطبيب باستمرار للاطمئنان على حالة الجنين ونموه، مع تجنب تناول المشروبات الكحولية واستبدالها العصائر الطبيعية والخضروات والفواكه ، وتناول المكملات الغذائية والفيتامينات الضرورية لصحة الطفل.

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