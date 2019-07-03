الصين تسجل 2022 وفاة بالأمراض المعدية في مايو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين أنها سجلت وفاة 2022 شخصا بسبب أمراض معدية، كما سجلت 937 ألفا و741 حالة إصابة بأمراض معدية في البر الرئيسي الصيني خلال مايو 2019.

وقالت اللجنة إنها لم تسجل أي حالة إصابة بأمراض معدية من الدرجة الأولى في مايو، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وتعد الأمراض المعدية من الدرجة الأولى، ومن بينها الكوليرا والطاعون، هي الأكثر خطورة في القانون الصيني للوقاية من الأمراض المعدية ومعالجتها.

وتم تصنيف إجمالي 326 ألفا و524 حالة كأمراض معدية من الدرجة الثانية، أسفرت عن وفاة 2014 شخصا، حيث يمثل التهاب الكبد الفيروسي والسل ومرض الزهري والسيلان والحمى القرمزية، 92% من هذه الحالات.

وأسفرت الأمراض من الدرجة الثالثة عن وفاة 8 أشخاص في مايو، وتعد الحمى القلاعية والإنفلونزا والإسهال الأكثر شيوعا في هذه الفئة، وتمثل 92% من الحالات.