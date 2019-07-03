"ليزر آرت وكريسبر كاس".. أمل جديد للقضاء على الإيدز

في أمل جديد للقضاء على الإيدز، نجح باحثون أمريكيون من جامعتي تيمبل ونبراسكا لأول مرة في إزالة الحمض النووي الخاص بفيروس نقص المناعة المكتسبة، المسبب لمرض الإيدز، من الجينوم الخاص بالحيوانات الحية، في خطوة مهمة نحو تطوير علاج محتمل.

وخلال الدراسة التي نشرت الثلاثاء بمجلة نيتشر كومينيكيشن "Nature Communications"، توصل الباحثون إلى أن الدمج بين علاج حديث يستخدم لقمع تكرار فيروس نقص المناعة البشرية وعلاج لتحرير الجينات "كريسبر كاس"، يمكن أن يؤدي إلى القضاء على الفيروس من خلايا وأعضاء الحيوانات المصابة.

ويركز علاج فيروس نقص المناعة الحالي على استخدام العلاج المضاد للفيروسات القهقرية، ويثبط هذا العلاج النسخ المتماثلة للفيروس، ولكنه لا يزيله نهائيا من الجسم، لذلك ينبغي استخدامه مدى الحياة، وإذا أوقف، فإن الفيروس ينتعش وتظهر له أكثر من نسخة ويغذي تطور مرض الإيدز.

ويُعزى انتعاش فيروس نقص المناعة البشرية بشكل مباشر إلى قدرة الفيروس على دمج تسلسل الحمض النووي الخاص به في جينومات خلايا الجهاز المناعي، ليكون بعيدًا عن متناول الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية.

وخلال دراسة سابقة استخدم د. كامل خليلي من كلية لويس كاتز للطب بجامعة تمبل تقنية تحرير الجينات "كريسبر-كاس 9" لتطوير نظام جديد لتحرير الجينات عن طريق إزالة الحمض النووي للفيروس من الجينومات التي تؤوي الفيروس في الفئران .

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وأظهرت الدراسة أن نظام تحرير الجينات يمكن أن يزيل بفعالية شظايا كبيرة من الحمض النووي لفيروس نقص المناعة من الخلايا المصابة، مما يؤثر بشكل كبير على التعبير الجيني الفيروسي، لكنه لم يزل الفيروس بالكامل.

وفي الدراسة الجديدة، دمج الدكتور خليلي وزملاؤه نظام تحرير الجينات الخاص بهم مع استراتيجية علاجية تم تطويرها مؤخرًا وتعرف باسم "LASER ART" (ليزر آرت)، تستهدف الملاذات الفيروسية بهدف الحفاظ على تكرار الفيروس عند مستويات منخفضة لفترات طويلة من الزمن، مما يقلل من تواتر إعطاء العلاج المضاد للفيروسات القهقرية.

وتعتمد تلك التقنية على تغليف الدواء المعدل في بلورات نانوية، ليتم إطلاق الدواء ببطء خلال أسابيع على الأنسجة التي من المحتمل أن يكون فيروس نقص المناعة البشرية فيها كامنا.

ويقول د. خليلي في تقرير نشره موقع جامعة تيمبل بالتزامن مع نشر الدراسة: "في الدراسة الجديدة أردنا أن نرى ما إذا كانت تقنية LASER ART قادرة على قمع تكاثر فيروس العوز المناعي البشري لفترة طويلة بما يسمح للتقنية الخاصة بنا وهي (كريسبر-كاس 9) لتخليص خلايا الحمض النووي من الفيروس تمامًا".

ولاختبار هذه الفكرة استخدم الباحثون الفئران المهندسة لإنتاج خلايا "تي" البشرية المعرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ، ثم إصابتها بالفيروس وعلاجها أولا بتقنية LASER ART وبعد ذلك مع (كريسبر-كاس 9) ، وفي نهاية فترة العلاج، تم فحص الفئران وكشفت النتائج عن القضاء التام على الحمض النووي لفيروس نقص المناعة البشرية في حوالي ثلث الفئران المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

ويضيف د. خليلي: "النتيجة النهائية التي توصل لها هذا االبحث، هي أن كريسبر-كاس 9 يمكن أن تكون تقنية فعالة عند الدمج بينها وبين تقنية LASER ART.

والخطوة التالية التي سيعمل عليها الفريق البحثي هي الذهاب لمرحلة التجارب الرئيسات غير البشرية، ويقول د. خليلي: "لدينا الآن طريق واضح للمضي قدمًا في هذه التجارب على الرئيسات، وربما نذهب خلال عام إلى التجارب السريرية على المرضى من البشر".