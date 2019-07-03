فيتنام تقترب من تطوير لقاح مضاد لحمى الخنازير الأفريقية

أعلنت فيتنام، الثلاثاء، أنها حققت نجاحا أوليا في مجال تطوير لقاح مضاد لحمى الخنازير الأفريقية، التي تفشت في مزارعها ودفعتها للتخلص من نحو 10% من الخنازير لديها.

وأوضح وزير الزراعة الفيتنامي، نجوين شوان كونج، الثلاثاء، أن بلاده أعدمت أكثر من 2.9 مليون خنزير من بين نحو 30 مليون خنزير بها، منذ انتشار حمى الخنازير الأفريقية، ونقلت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية، عنه قوله: "أعتقد أننا على الطريق الصحيح وسيكون لدينا لقاح قريبا".

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ورُصدت الحمى لأول مرة في فيتنام في فبراير/ شباط الماضي، وأصابت المزارع في 61 من بين أقاليمها البالغ عددها 63 إقليما.

وظهرت حمى الخنازير الأفريقية لأول مرة في آسيا في الصين في أغسطس/ آب 2018 ثم انتقلت إلى لاوس وكوريا الشمالية، وتعد الصين أكبر مرب للخنازير في العالم، ونفق نصف عدد الخنازير بها أو أعدم بسبب المرض، فيما أعلنت بكين رسميا أن ربع عدد خنازيرها فحسب نفق أو أُعدم.

وذكر تلفزيون فيتنام الرسمي، في تقرير منفصل، أن اللقاح أنتج في جامعة فيتنام الوطنية للزراعة، وتم اختباره في معملها، وفي 3 مزارع في شمال فيتنام، ومع ذلك قال خبراء في اللقاحات وحمى الخنازير الأفريقية إن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من البحوث لإثبات فاعلية أي لقاح.

