شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر ارتفاع الكولسترول على العين.. يزيد من خطر انسداد الوريد الشبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض ارتفاع الكولسترول الشخص لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الأوعية الدموية الطرفية ومرض السكر وانسداد الوريد الشبكى بالعين.

العيون ليست مجرد نوافذ لرؤية العالم فقط، فهى تحتوى على شرايين، ويحدث انسداد الوريد الشبكى عندما يكون هناك انسداد فى تدفق الدم من وإلى العين، بسبب وجود ضيق أو انسداد شريان الشبكية المركزى بالكولسترول مما يمنع الاتصال بين العصب البصرى والدماغ.

وفقًا لدراسة نشرت فى موقع " Howstuffworks"، كان الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الكولسترول الكلى معرضين لخطر انسداد الوريد الشبكى مرتين ونصف، أكثر من أولئك الذين لديهم مستويات كولسترول طبيعية أو منخفضة.

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انسداد الوريد الشبكى بالعين

كيفية الوقاية من انسداد الوريد الشبكى بالعين

توصى المعاهد الوطنية للصحة بإتباع نظام غذائى قليل الدسم، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحفاظ على وزن صحى لتقليل خطر انسداد الوريد الشبكي، ولا تنسى إجراء اختبارات العين الروتينية .

أثناء فحص العين السنوى، يمكن للطبيب فحص مجال الرؤية والبحث عن علامات ارتفاع الكولسترول فى الدم، من خلال قياس رواسب الدهون أو الكولسترول حول القرنية خاصة فى الأشخاص الأكبر سناً، وإذا وجد ارتفاع بها يوصى عادةً بمعالجة الكولسترول والدهون الثلاثية.

بالإضافة إلى فحوصات العين السنوية، إذا كنت تعانى من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكولسترول فى الدم أو السكر، أو كنت تعانى من أى شكل من أشكال انسداد الوريد الشبكى، فتأكد من تتبع ضغط الدم الخاص بك بشكل روتينى وكذلك مستويات الصيام والجلوكوز على حد سواء.