شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. الكركم والألوفيرا لعلاج حب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حب الشباب من المشاكل الصحية الشائعة لدي كثير من الناس وخصوصا الشباب، والتى تؤثر على المظهر بشكل كبير وتسبب فقدان الثقة بالنفس، ويمكن اللجوء إلى الطبيعة لعلاج حب الشباب، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام الكركم وجل الصبار "الألوفيرا" لعلاج حب الشباب، وفقاً لموقع step to health.



الكركم

والكركم من الأعشاب التى لها خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، حيث يمكن أن يساعد في تقليل الاحمرار الناتج عن الشوائب وتهدئة الأمراض مثل الأكزيما والوردية، كما أنه يعالج حب الشباب ويمنع انتشار البكتيريا ويقلل من الهالات السوداء ويحمى ضد أضرار أشعة الشمس والشيخوخة.

كما أن الألوفيرا أيضاً لها خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا وتعمل على منع انتشار حب الشباب، كما أن له خصائص مرطبة لبشرتك.

المكونات

1 ملعقة صغيرة من الكركم (5 مل)

½ كوب من جل الصبار (100 جرام)

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الالوفيرا

الطريقة:

-اخلط كل المكونات حتى يذوب الكركم بالكامل في الألوفيرا.

-احتفظ بالخليط في الثلاجة، لأن إذا كان العلاج باردًا، فهذا يعزز تأثيره المهدئ والمضاد للالتهابات.

-قم بوضعه في الصباح، ثم قم بعد ذلك بغسل وتنظيف بشرتك.

- قم بوضعه أيضاً قبل الذهاب للنوم ليلًا.