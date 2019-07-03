شكرا لقرائتكم خبر عن شعرك بيقع وضوافرك بتتكسر.. ممكن تكون أنيميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "شعرى بيقع وضوافرى بتتكسر"، هى المشكلة التى قد تعانى منها نسبة كبيرة من السيدات ولا يعلمن السبب وراء ذلك فقد تلجأ إلى الطرق العلاجية لتساقط الشعر والكريمات والأدوية التى تساعد فى علاجه، ولكن يجهلن إجراء الفحوصات والتحاليل التى توضح السبب، فقد يكون ذلك بسبب الاصابة بفقر الدم"الانيميا".

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك بعض العلامات التى تدل على الاصابة بالأنيميا وهى:



تساقط الشعر

1: الشعور بالتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على بذل أى كجهود.

2: شحوب الجلدي وتغيير لونه .

3:ألم شديد فى الصدر وخفقان القلق وضيق فى التنفس.

4:الصداع الشديد والدوخة.

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5:برودة فى اليدين والقدمين.



الاظافر

6: تقصف الاظافر وضعفها.

7:تساقط الشعر وتلفه.

8:فقدان الشهية وإنقاص الوزن.

لذلك ينصح دائما بزيارة الطبيب وإجراء الفحوصات قبل تناول أى من الادوية وذلك لمعرفة السبب الحقيقى وراء الأعراض التى تشعر بها، وعند التأكد من الاصابة بالأنيميا لا بد من المتابعة الجيدة مع الطبيب وتناول مكملات الحديد والفيتامينات التى تعمل على تعزز صحة الجسم وعلاج الانيميا، مع الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه.