شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مخاطر ارتفاع حرارة الطقس على الحوامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤثر الطقس الحار في الصيف على بعض الناس أكثر من غيرهم ، والنساء الحوامل من بين الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع درجة الحرارة.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، أوضح الباحثون أن انتشار موجات الحر فى أوروبا وشرق الولايات المتحدة خلال فصل الصيف تؤثر على العديد من الأشخاص، فما هي المخاطر بالنسبة للأمهات الحوامل؟

أجابت الدكتورة إليزابيث سوزان لانجن، أستاذة مساعدة في قسم أمراض النساء والولادة بجامعة ميشيجان في آن أربور: "جسم الحامل يعمل بالفعل بجد للحفاظ على صحة الطفل، لكن عند التعرض بكثرة للشمس، تجعلهم أكثر عرضة للعديد من المشاكل".

وتشمل أعراض ارتفاع درجة الحرارة الجلد الدافئ، والصداع ، والدوخة ، وتشنجات العضلات والغثيان ، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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وأوضح الباحثون أن النساء الحوامل اللائي لديهن درجة حرارة الجسم فوق 102.2 درجة فهرنهايت هم أكثر عرضة لخطر السكتة الدماغية الحرارية ، واستنفاد الحرارة والجفاف.

الجفاف هو أحد أسباب براكستون هيكس أو ما يسمى بانقباضات الممارسة ، كما أنه يمكن أن يزيد من حدوث نوبات الإغماء والإغماء ، حسبما ذكر الدكتور "أليس هاوسبرج" ، أخصائي أمراض النساء والتوليد وأستاذ مساعد في مستشفى ماجي وومان.

وإذا أصيبت المرأة الحامل بالدوار والسقوط ، فقد يتسبب ذلك في مضاعفات أكثر، بما في ذلك المخاض المبكر أو انفكاك المشيمة ، مما قد يتطلب الولادة المبكرة.

وأضافت هاوزبورج: "إذا كانت المرأة تمارس التمرينات في الخارج لفترات طويلة من الزمن ، فإننا نوصي بالبقاء رطباً جيداً ، وارتداء ملابس فضفاضة وتجنب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، فالبقاء رطبًا هو أحد أهم الأشياء."