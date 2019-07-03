شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو اختبار كثافة العظام وكيف يتم إجراؤه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف الاختبارات والتحاليل نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم والتى على ضوئها يتم تحديد نوعيات العلاج المناسبة لكل حالة.

أحد هذه الاختبارات هى اختبار فحص كثافة العظام المركزية، حيث ينام المريض على طاولة بينما يمر الماسح الضوئى على جسمه، مما ينبعث منه الأشعة السينية لاختبار كثافة العظام فى العمود الفقرى السفلى والوركين، وذلك وفقا لتقرير موقع " MedlinePlus" حيث يهدف الاختبار إلى الكشف عن هشاشة العظام والتنبؤ بمخاطر الكسر.

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اختبار كثافة العظام

اختبارات كثافة العظام غير مؤلم وسهل، فقط تتطلب من المريض إبلاغ الطبيب إذا كان قد أجرى مؤخرًا اختبارات تصوير باستخدام الباريوم أو وسائط التباين، لأن هذه المواد تؤثر على نتيجة اختبار كثافة العظام، وإذا طلب الطبيب اختبار كثافة العظم المحيطى، فإن الاختبار يستخدم جهازًا محمولًا صغيرًا.

يكتشف اختبار كثافة العظام ضعف العظام فى وقت مبكر عندما لا يزال العلاج خيارًا متاحا، وبمجرد اكتمال الاختبار، يحسب الكمبيوتر كثافة العظام بناءً على عدد الفوتونات التى تمتصها العظام، قد يطلب الطبيب أحيانًا اختبارات أخرى، بما فى ذلك اختبارات الدم ، فى نفس الوقت الذى يتم فيه اختبار كثافة العظام.