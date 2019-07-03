7 أكلات غنية بالحديد.. قدميها لطفلك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يواجه طفلك صعوبة في التعلم أو التذكر أو يشعر بالتعب الشديد؟..إذا كانت الإجابة بنعم فهناك احتمالات أنه يعاني من نقص الحديد، ويرتبط نقص الحديد بالتعب والضعف المعرفي والاضطرابات الصحية عند الأطفال، لذا فى هذا التقرير نتعرف على أبرز الأكلات الغنية بالحديد، وفقاً لموقع parenting.

والهيموجلوبين هو المسئول عن نقل الأكسجين عبر الدم إلى أعضاء الجسم، ويوجد بكثرة فى الأطعمة الغنية بالحديد، لذا يؤدي نقص الحديد إلى فقر الدم أو الأنيميا، ولتجنب الأنيميا يجب تناول الأطعمة الغنية بالحديد أيضاً.





7 أكلات غنية بالحديد..قدميها لطفلك1- اللحوم

الدجاج واللحم البقري واللحوم الخالية من الدهن هي مصادر غنية من حديد الهيم وهو أفضل أنواع الحديد التى يمتصها الجسم بسهولة.

2-التونة

إذا لم يكن طفلك عرضة لحساسية المأكولات البحرية، فاعطيه وجبة من سمك التونة المعلبة، فهو مصدر مثالي للحديد للأطفال ويمكن تقديمه مع الخضراوات المهروسة.

3- لحم الضأن

محتوى الحديد أعلى في اللحوم الحمراء، وأجزاء من لحم الضأن، تحتوي شرائح اللحم على ما يصل إلى 2.1 ملجم من الحديد لكل 85 جرام من اللحم، كما أنها مصادر ممتازة للأحماض الدهنية الأساسية مثل أوميجا 3.

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4- المحار

معظم أنواع المحار غنية بالحديد، و ينظم المحار مستويات الكوليسترول في الدم ، كما أن تناول 85 جرام من المحار المطبوخ يوفر ما يصل إلى 5.9 ملجرام من الحديد عند الأطفال.



السبانخ

5-السبانخ

السبانخ، اللفت، البروكلي والخضروات اليومية المفضلة لديك هي مصادر غنية بالحديد للأطفال، تقطيعها إلى السلطة والسندويشات أو تقديمها إلى جانب البيض.

6-عصير الخوخ

على الرغم من أن هذا يحتوي على نسبة عالية من السكر ، إلا أن عصير الخوخ يعتبر مصدرًا ممتازًا للحديد، حيث يحتوي كوب واحد من عصير الخوخ على حوالي 3 ملليجرام من الحديد ، كما أنه يساعد في علاج مشاكل الإمساك.

7- الزبيب

يحب الأطفال تناول الوجبات الخفيفة في كثير من الأحيان والطريقة الجيدة لتلبية تناولهم اليومي من الحديد هي منحهم ربع كوب من الزبيب يوميًا، لن يساعد ربع كوب من الزبيب في منع الإمساك فحسب، بل إنه يحتوي أيضًا على حوالي 1 ملليجرام من الحديد.