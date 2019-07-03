الاستيقاظ مبكراً يحمي المرأة من سرطان الثدي

قالت نتائج دراسة جديدة موسّعة إن النساء اللاتي تفضلن النشاط في النهار وتستيقظن مبكراً يقل لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدي مقارنة بمن تفضلن النشاط والحركة في المساء. وعلى الرغم أن الدراسة وجدت أن كون الشخص صباحياً أو مسائياً يؤدي إلى فارق قليل في الوقاية من سرطان الثدي مقارنة بعوامل أخرى مثل التدخين، إلا أن أن هذا العامل يؤثر على 10 نساء من بين كل 1000 امرأة.وتمتاز الدراسة بأنها اعتمدت على تحليل البيانات الصحية لأكثر من 400 ألف امرأة في بريطانيا، وتوصلت إلى أن المرأة الصباحية يقل لديها خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 1 بالمائة.

وبحسب التقرير الذي نشرته مجلة "بي إم جي" الطبية، يؤثر كون الإنسان صباحياً أو مسائياً على نمط الحياة بأكمله وخاصة العلاقة باضطرابات النوم ومدى الحصول على الساعات المطلوبة، واحتمالات التعرّض للأرق. لذلك تصل نسبة تأثير هذا العامل على النساء إلى 10 من بين كل 1000 امرأة.

وقالت نتائج الدراسة إن تعديل عادات النوم يمكن أن يؤثر بنسبة ضئيلة على مخاطر الإصابة بسرطان الثدي.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

اتّبعي تلك الحمية لتقي نفسك من سرطان الثدي

اختبار دم يحميكِ من عودة سرطان الثدي