شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: العودة إلى المدرسة تعرض الطلاب للسعال ونزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير الأبحاث إلى أن عدد حالات الربو لدى الأطفال يتضاعف ثلاث مرات في بداية العام الدراسي. ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فأظهرت الأرقام ارتفاع نوبات الربو للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و14 سنة عند عودتهم إلى المدرسة فى سبتمبر.

وقال الخبراء إن هذا على الأرجح بسبب السعال ونزلات البرد المنتشرة في الفصول الدراسية، وكذلك تغير الطقس.

وحلل الباحثون تقرير في مجلة علم الأوبئة وصحة المجتمع عدد زيارات الأطباء المعالجين للربو بين عامي 2012 و2016، ووجدوا أن معدلات الإصابة بالربو انخفضت خلال العطلات المدرسية، تليها زيادة في بداية سبتمبر.

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وكانت الزيارات اليومية إلى الأطباء أعلى بأكثر من ثلاثة أضعاف في فترة العودة إلى المدرسة كما كانت خلال العطلة الصيفية للأطفال حتى سن الرابعة. وكان أكثر من ضعف عدد الأطفال من سن 5 إلى 14 عامًا.

وقال الخبراء إن السعال ونزلات البرد وتغير المناخ كلها أسباب محتملة للارتفاع نسبة الإصابة فى الحالات. وأضاف الباحثون أنه من المرجح أن تكون هناك عدة عوامل من بينها التغيرات في الطقس، وتلوث الهواء، والضغط خلال بدء عام دراسى جديد، والزيادات الموسمية في الفيروسات المنتشرة.