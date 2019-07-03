فيديوجراف: ميسي ملهم البرازيل قبل السوبر كلاسيكو رغم العداوة التاريخية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب بيلو هوريزونتي، فجر الأربعاء، لمشاهدة سوبر كلاسيكو العالم بين البرازيل والأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019.

ويمني ليونيل ميسي نجم "التانجو" نفسه بتحقيق لقبه الأول مع منتخب الأرجنتين الأول، خلال هذه البطولة، بعد أن خسر معه 3 نهائيات سابقة، أحدها في كأس العالم، والباقي في كوبا أمريكا.

العين الرياضية تستعرض خلال هذا الفيديو تصريحات تاريخية من لاعبي البرازيل عن ميسي رغم العداوة بين جمهور المنتخبين.