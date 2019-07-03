تنشأ المشكلات الزوجية في بعض الأحيان، بسبب فارق العمر بين الرجل والمرأة، وذلك قد يعود إلى الهوة الواسعة بين الطرفين في الأفكار والخبرات وأسلوب الحياة. وعلى الرغم من ذلك فإن زواج المرأة برجل يكبرها سناً بعدة سنوات، ينطوي على العديد من الميزات التي تعود بالنفع عليها، وتساهم في تمتعها بعلاقة زوجية سعيدة. فيما يلي 5 ميزات لزواج المرأة من رجل يكبرها سناً، بحسب ما نقل موقع "إم إس إن" الإلكتروني: 1- النضج يعتبر النضج لدى الرجل أحد مفاتيح السعادة والنجاح في العلاقة الزوجية. فالرجل الناضج عادة ما يكون حكيماً ومتفهماً، ويتحلى بردود أفعال عقلانية تساهم في حل المشاكل التي قد تنشأ مع زوجته، وتنزع فتيل أي معضلة قد تهدد حياتهما. 2- المسؤولية كثيراً ما تنشأ المشاكل الزوجية بسبب قلة الحكمة والشعور بالمسؤولية لدى الرجل وخاصة في التعامل مع المسائل المالية. لذا فإن حس المسؤولية لدى الرجل الناضج، عادة ما يكون أكبر، ويمثل صمام الأمان لحياة أكثر استقراراً وهدوءاً. 3- الاستقرار يكون لدى الرجل الناضج رغبة كبيرة بإنجاح علاقته الزوجية، وعيش حياة مستقرة وسعيدة في كنف عائلته. 4- وضوح الهدف يتحلى الرجل الناضج بصفة قد يفتقر إليها الكثير من الشبان، وهي معرفة ما يريد، وهذا يؤثر بشكل إيجابي على علاقته الزوجية وعلى حياة أسرته برمتها. 5- الخبرة تساهم التجارب الكثيرة التي يمر بها الرجل في الحياة في بناء الخبرة حول كيفية التعامل مع الكثير من المواقف، وهذا بالطبع يصب في مصلحة علاقته بشريكة حياته، ويمكنه من مواجهة المعضلات بالمزيد من الحكمة والحنكة. قد يهمك أيضا: تعرفي على نصائح لحل المشكلات الزوجية قبل وقوعها 4 أمور ينتظرها الزوج منكِ لتبتعدي عن المشكلات الزوجية