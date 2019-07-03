كيف تحافظي على برودة أطفالك في الطقس الحار؟

قد يكون الطقس الحار في الصيف مرهقاً للآباء والأمهات الذين يواجهون صعوبة في تهدئة أطفالهم وحمياتهم من تأثيرات درجات الحرارة المرتفعة. ومن هذا المنطلق، أوردت صحيفة ديلي ستار البريطانية مجموعة من النصائح المفيدة للحفاظ على صحة وبرودة الأطفال في فصل الصيف: 1- إبقاء الأطفال في الظل من المعروف بأن أشعة الشمس الحارقة لها تأثيرات سلبية على الصحة، لذا ينبغي إبقاء الأطفال في الظل وتجنيبهم التعرض لأشعة الشمس قدر المستطاع. 2- الحفاظ على رطوبة أجسامهم يُنصح الحرص على أن يتناول الأطفال السوائل بشكل مستمر، للحفاظ على رطوبة أجسامهم والوقاية من الإصابة بالجفاف. 3- استخدام القبعات والمظلات لحماية الأطفال من حرارة الشمس، يُنصح باستخدام القبعات وتثبيت مظلات في عرباتهم أثناء تواجدهم خارج المنزل في أوقات النهار. 4- استخدام الواقيات الشمسية يجب دائماً استخدام كريم واقٍ لحماية بشرة أطفالك من الأضرار التي قد تنجم عن تعرضه لأشعة الشمس. 5- إغلاق الستائر لضمان نوم مريح للأطفال أثناء النهار، يجب الحرص على إسدال الستائر في غرفة نومهم، وتوفير وسائل تبريد مناسبة مثل المروحة أو التكييف الخفيف. قد يهمك أيضا: دراسة تكشف أن الأطفال الذين يولدون في المناطق الملوثة يصبحون أقل ذكاء أحمد السبكي يكشف عن نصائح للتخلُّص مِن السّمنة عند الأطفال