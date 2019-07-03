5 عوامل للولادة المبكرة يمكنك التغلّب عليها

يمكن أن تحدث الولادة المبكرة لأسباب متعددة، منها تقدم عُمر الحامل، أو عدم كفاءة عنق الرحم، أو الإصابة بإلتهابات. لكن هناك عوامل ترتبط بنمط الحياة يمكنك حماية حملك منها، إليك ما يمكنك القيام به لتفادي الولادة المبكرة:* التدخين من أكثر العوامل التي تسرّع من الولادة قبل الأوان، حتى لو كان سلبياً. تجنّبي قدر الإمكان التعرّض لدخان السجائر لأنه يحتوي على أكثر من 400 نوعاً من المواد الكيميائية السامة.

* من الممارسات غير الصحية وقت الحمل تناول أكثر من كوبين من القهوة في اليوم، أو 3 أكواب من الشاي الأخضر، خاصة خلال الأشهر الـ 3 الأولى. زيادة الكافيين من عوامل الولادة المبكرة.

* الوزن الزائد أحد عوامل تسمم الحمل وسكري الحمل، وكلاهما من المضاعفات التي تسبب ولادة مبكرة. من أهم خطوات التخطيط للحمل تخفيف الوزن، ومراقبة الزيادة جيداً بعد حدوث الإخصاب.

* احذري أيضاً التوتر، لأنه يسبب خللاً في توازن الهرمونات، ويزيد الإحساس بالجوع وبالتالي يصعّب عملية مراقبة الوزن، كما أنه يبطئ من نمو الجنين.

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* صحة اللثة أحد عوامل الحمل الصحي، وزيارة طبيب الأسنان عند التخطيط للحمل واجبة، لأن التهابات اللثة ونزيفها أو وجود قرحة في اللثة من عوامل الخطر المسببة لولادة مبكرة.

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