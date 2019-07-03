شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب ألم الثدى تغيرات هرمونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض الكثير من النساء لبعض المشاكل الصحية والألم الشديد فى بعض أماكن الجسم، وأشهرها ألم الثدي، هذه الأزمة التى تتسبب فى شعور بعضهن بالقلق نتيجة للخوف من الإصابة بسرطان الثدى، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أسباب ألم الثدى، وذلك وفقا لموقع "healthline".

فنجد أن بعض النساء اللاتى يقتربن من موعد الدورة الشهرية يعانين من الشعور والإصابة بألم شديد فى الثدى، ولذا عليهن الاقتناع أن هذا الأمر يعد عاديا وطبيعيا، ويجب التأقلم عليه، فنجد أن بعضهن يعانين من الإصابة بالشعور والإصابة بعدم الراحة والانتفاخ الشديد فى الثديين قبل نزول الدورة الشهرية، وهذا الأمر يتسبب فى الشعور بعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعى بالإضافة إلى الألم الشديد فى الثديين.

ونجد أن بعض النساء تعانين من الألم فى الثدى نتيجة لحدوث لخبطة فى الدورة الشهرية، وهذا الأمر يتسبب فى تغير مستويات هرمون الأنوثة الأستروجين فى الجسم، ولذا يجب توخى الحذر.

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اسباب الم الثدي

-نجد أن بعض النساء تعانين من ألم شديد فى الثدى نتيجة للإصابة بأورام حميدة فى الثدى، ويتسبب فى هذا الأمر التعرض للجراحة السابقة فيه.

-هناك بعض الأدوية والعلاجات المسببة للشعور بألم فى الثدى، وهذا الأمر يزيد من التعرض للألم فى الثدى ومنها مضادات الأكتئاب.

-للحالة النفسية دور كبير في هذا الأمر، حيث إنها تتسبب في التعرض للشعور بألم الثدى عندما يصاب الشخص بالتوتر القلق الشديد.