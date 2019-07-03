شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أمراض يسببها التدخين.. اعرفها وبطل سجاير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يهم كم عمرك أو كم من الوقت كنت تدخن، الإقلاع عن التدخين في أي وقت يحسن صحتك، ويجعلك تتنفس بسهولة أكبر، وأن تحصل على المزيد من الطاقة، وفقاً لما ذكره موقع NIA، فى هذا التقرير نتعرف على أضرار التدخين ومضاعفاته.

وتؤكد الأبحاث التي تدعمها المعاهد الأمريكية للصحة (NIH) ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أنه حتى لو كنت تبلغ من العمر 60 عامًا أو أكبر وكنت مدخنًا منذ سنوات، فإن الإقلاع عن التدخين سوف يحسن صحتك.

7 أمراض يسببها التدخين

والتدخين يؤثر على متوسط العمر، حيث إنه السبب الرئيسى وراء حوالى 1 من كل 5 حالات وفاة فى الولايات المتحدة كل عام، حيث إنه يتسبب فى أمراض عديدة منها:

-أمراض الرئة: التدخين يدمر رئتيك والممرات الهوائية، ويسبب فى بعض الأحيان التهاب الشعب الهوائية المزمن، كما يمكن أن يسبب انتفاخ الرئة الذى يدمر رئتيك، مما يجعل من الصعب عليك التنفس.

-مرض القلب، التدخين يزيد من خطر الاصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية.

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-السرطان، التدخين يمكن أن يؤدى إلى سرطان الرئتين والفم والحنجرة والمريء والمعدة والكبد والبنكرياس والكلى والمثانة وعنق الرحم.

-مشاكل فى الجهاز التنفسي، إذا كنت تدخن، فأنت أكثر عرضة من غير المدخنين للإصابة بالأنفلونزا أو الالتهاب الرئوى أو غيره من الأمراض التى يمكن أن تتداخل مع تنفسك.

-هشاشة العظام. إذا كنت تدخن، فستكون فرصتك فى الإصابة بهشاشة العظام أكبر.

-أمراض العيون، التدخين يزيد من خطر الإصابة بأمراض العين التى يمكن أن تؤدى إلى فقدان البصر والعمى، بما فى ذلك إعتام عدسة العين والانحلال البقعى المرتبط بالعمر.

-مرض السكرى، من المرجح أن يصاب المدخنين بالنوع الثانى من السكرى أكثر من غير المدخنين، والتدخين يزيد من صعوبة السيطرة على السكرى بمجرد إصابتك به.

-يمكن للتدخين أيضًا أن يجعل التئام الجروح أكثر صعوبة ويجعل البشرة مصابة بالتجاعيد.