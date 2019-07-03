شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الزغطة بطرق طبيعية منها التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تتسبب الزغطة فى تهيج الأعصاب التى تمتد من الرقبة إلى الصدر، كما يمكن أن تسبب العديد من الحالات الزغطة مثل ابتلاع الهواء بسرعة كبيرة، مضغ العلكة، التدخين، الأكل أو الشرب أكثر من اللازم، السكتات الدماغية .

نادراً ما تكون الفواقات مدعاة للقلق، ولكن إذا أصبحت متكررة ومزمنة ومستمرة (تدوم أكثر من 3 ساعات)، أو إذا كانت تؤثر على أنماط النوم، أو تتداخل مع الأكل، أو تسبب ارتداد الطعام أو القيء، تحدث مع ألم شديد فى البطن، يجب التحدث مع الطبيب وذلك وفقا لتقرير موقع" emedicinehealth".



اسباب الزغطة

ما هى الزغطة

الزغطة هى انقباضات مفاجئة وغير طوعية تحدث فى عضلة الحجاب الحاجز، ومع انقباض العضلات مرارًا وتكرارًا، يتم غلق الفتحة بين الحبال الصوتية للتحقق من تدفق الهواء وخلق صوت الزغطة، ويمكن أن يسبب تهيج الأعصاب التي تمتد من الرقبة إلى الصدر.

على الرغم من ارتباطها بمجموعة متنوعة من الأمراض، إلا أنها ليست خطيرة ولا يوجد سبب واضح لحدوثها، نادراً ما يسبب وجودها مشاكل صحية مثل تغير الكلام أو التدخل في الأكل والنوم.

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علاج الزغطة

العلاجات المنزلية للتخلص من الزغطة

هناك العديد من العلاجات المنزلية للتخلص من الزغطة ، بما في ذلك التنفس البطىء، وشرب كوب من الماء بسرعة، عنصر المفاجأة أيضا.

بالنسبة لأنواع الزغطة الشديدة أو المزمنة التي لا يتم علاجها بالعلاج المنزلى، قد تشمل العلاجات الطبية، بعض أنواع الأدوية والتخدير لحجب العصب، والزرع الجراحي لمحفز إلكتروني للعصب المبهم، ولكن تعتبر العملية الجراحية لتعطيل العصب البطني هي خيار أخير فى العلاج.



ما هى الزغطة

أسباب الزغطة

ترتبط العديد من الحالات بحدوث الزغطة: