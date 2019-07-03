شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: ممرض واحد من بين كل ثمانية يتعاطى دواء للبقاء مستيقظا بالعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير الأبحاث إلى أن واحد من كل 8 ممرضين يعتمد على دواء منشط للبقاء مستيقظا أثناء الشيفتات فى العمل.

ووفقاً لموقع "ديلى ميل" البريطانية، وجدت دراسة أجريت على أكثر من 1000 ممرض فى الولايات المتحدة أن 13% يتجهون إلى العقاقير المنشطة لمنعهم من الأخطاء بوظائفهم.

ووجد البحث، الذى بحث فى عادات النوم بين الممرضات، أن 31% من الذين شملهم الاستطلاع يعانون من الأرق المزمن.

ويحذر الباحثون من أن الموظفين المنهكين قد يكونون مسؤولين عن بعض الوفيات البالغ عددها 100 ألف حالة التى تحدث كل عام فى المستشفيات الأمريكية نتيجة للأخطاء الطبية.

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وعلى الرغم من أن الدراسة نظرت فقط إلى الممرضات فى الولايات المتحدة، إلا أنها تأتى وسط نقص متزايد من الممرضات فى هيئة الصحة الوطنية، حيث يلوم الكثيرون ساعات العمل الطويلة فى المهنة.

وقال الدكتور "فرانسيس كريستيان" من قسم الطب الباطني، بجامعة أوكلاهوما: "لقد فوجئنا بعدد الممرضات المحتمل أن يعانين من اضطرابات النوم الشائعة، وعلى الأخص الأرق المزمن واضطراب التحول فى العمل".

وأضاف الباحثون أن اضطراب العمل بنظام Shift-work عند الأشخاص الذين يعملون ساعات غير تقليدية، كتلك التى تحدث فى أوقات متأخرة من الليل أو فى شيفتات التبديل.