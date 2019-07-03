"أراضي دبي" تطلق مبادرة فرص الاستثمار "ريوس"

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن إطلاق مبادرة فرص الاستثمار في القطاع العقاري "ريوس" التي تعد أسلوبا جديدا لاستقطاب المستثمرين من الشرائح الاقتصادية كافة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الدائرة بحضور سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي وعدد من المسؤولين والمطورين العقاريين والشركات المعنية.

وقبل إطلاق هذا المشروع أجرت الدائرة دراسة جدوى وتم الاطلاع على أهم الممارسات العالمية والتجارب العملية المحلية والعالمية وشكلت لجنة خاصة لمتابعة المشروع وتطويره، حيث سيتم بموجب هذه المبادرة طرح العديد من المنتجات الاستثمارية المهمة.

ومن أبرزها صناديق الاستثمار العقارية الجماعية وإجراءات الملكية الجزئية الخاصة بتسجيل الوحدات المملوكة لعدد من الشركاء ونظام الإيجار المنتهي بالتملك، إضافة إلى تطبيقات المحافظ الاستثمارية.

فيما تم اعتماد هذا المشروع ليكون أحد محفزات القطاع العقاري في دبي اعتمادا على مخرجات "مختبر الإبداع 2018"، حيث يتم حاليا صياغة قانون خاص بالمحافظ الاستثمارية العقارية.

وقال سلطان بطي بن مجرن: "نرتبط بعلاقات تعاون مثمر وبناء مع العديد من الأطراف في السوق ليكونوا شركاء حقيقيين في صنع المستقبل العقاري".

وتابع: "نفخر بإطلاق باقة استثمارية جديدة تعزز من جاذبية البيئة العقارية في دبي للانطلاق نحو آفاق من الريادة العالمية في مرحلة مهمة نصيغ خلالها رؤى جديدة لاسيما أننا على مشارف الحدث العالمي "إكسبو 2020 دبي".

وأضاف أن الكشف عن باقة "ريوس" يعكس التأثير الإيجابي للأفكار المبتكرة في القطاع العقاري وما بذلته الأطراف المختلفة من جهود مخلصة تتناغم مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.

وتابع: "هذه الاستراتيجية الوطنية يمكن أن تترجم على أرض الواقع من خلال تحقيق التكامل في العمل الحكومي وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمجتمع الاقتصادي ككل في دبي والعالم".

وأعرب عن فخره برؤية ثمار هذه الجهود التي تسهم في جعل الإمارات رائدة في مجال جودة الحياة ليكون شعبها الأسعد عالميا وجعل دبي وجهة مثالية للمستثمرين من كل أنحاء العالم.

ولفت إلى أنه تم حاليا اعتماد مكتب خاص في "مركز كيوب" في دائرة الأراضي والأملاك لتسهيل إجراءات التسجيل والمتابعة كافة لهذا المشروع في مكان واحد ومجموعة من الامتيازات الخاصة تتعلق بالتسجيل العقاري وشروطه.

ونوَّه بأنه سيتم بناء موقع تواصل إلكتروني خاص لتقديم الخدمات الإلكترونية والإجابة عن الاستفسارات كافة في المستقبل.

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وتوقع ابن مجرن أن تسهم هذه المبادرة في زيادة حصة المستثمرين في السوق العقاري في إمارة دبي في استثمارات المحافظ العقارية العالمية، إضافة إلى ترسيخ مكانتها الاستثمارية والتنافسية واستقطاب استثمارات أجنبية جديدة للقطاع العقاري.

وتابع: "ستساعد هذه المبادرة على إيجاد طرق جديدة لجذب الاستثمار العقاري لفئات جديدة من المجتمع وخلق أفكار استثمارية مبتكرة وتوفير بيئة تنافسية تسمح للمطورين خلق مبادرات وبرامج تسويقية تنافسية".

وقال المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري التابعة للدائرة: "يعد سوق دبي العقاري اليوم جاذبا للاستثمارات وتكمل هذه المبادرة جهود السنوات السابقة التي قامت بها أراضي دبي من خلال هذه المنتجات لتواكب تطلعاتنا لتعزيز السوق بما يتناغم مع رؤية ورسالة الدائرة التي ترتكز على ثلاثة عوامل رئيسية وهي الثقة الابتكار والسعادة".

وتابع: أنه "من شأن هذه المبادرة أن تساعد في خروجنا عن الأنماط التقليدية في بيع وشراء وتسجيل العقارات وهي عمليات تحتم علينا اليوم تبني التكنولوجيا واحتضان التغيير.. ومن هنا تم إطلاق منتجات عقارية بمساهمة من المطورين لجذب مستثمرين جدد".

وأضاف أن السوق العقاري كان في السابق يستهدف فئة معينة من المستثمرين وهم الأثرياء لكننا نسعى اليوم من خلال هذه المنتجات الأربعة إلى تغطية شريحة أكبر من المستثمرين داخل الدولة وخارجها لمنحهم فرصة التملك في دبي والاستفادة من العوائد المجزية.

من جهتها، أكدت ماجدة علي راشد المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري أن هذه المبادرة تصب في محاور مبادرة "عام التسامح في الإمارات".

وأعربت عن فخرها بالعمل مع العقول العقارية المبتكرة التي تجعل من الإنجاز والنجاح واقعا معبرة عن سرورها بإطلاق باقة "ريوس" التي جاءت بفضل جهود ومساعي الدائرة وشركائها الاستراتيجيين من أجل إطلاق منتجات استثمارية جديدة من شأنها أن تعمل على تعزيز الاستثمار الجماعي وطرح حلول وامتيازات متفردة تجعل فرص الاستثمار في دبي متاحة للجميع وفي متناول شرائح المجتمع المحلي والعالمي كافة.

وأضافت أن الربع الأول من العام الجاري 2019 سجل زيادة في نمو التصرفات العقارية قدرها 8% عند مقارنته بالربع الأول من العام المنصرم واستقبل السوق العقاري في الأشهر الستة الأولى من عام 2019 استثمارات بلغ مجموعها 119 مليار درهم في حين وصل نمو المستثمرين النشطين إلى 2800 ودخول عدد كبير من المستثمرين الجدد في سوق دبي العقاري.

وأكدت أن هذه المبادرة الجديدة هي باكورة فئة من المبادرات المبتكرة التي ستسهم في بناء قاعدة ومنصة استثمارية تحاكي تطلعات وتوجهات دبي في ظل النجاح الذي تشهده دولة الإمارات العربية بعد أن استحوذت على المرتبة الثانية عالمياً في الثقة في مستقبل الاقتصاد.

بدوره، قال ماجد صقر المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في "أراضي دبي" إن الملكية الجزئية تعد مبادرة جديدة أطلقتها الدائرة وهي نظام معمول به في أكبر الوجهات الاستثمارية في العالم.

وأشار إلى أن دبي تعد اليوم سباقة في الفرص الاستثمارية الجديدة لتوفير المجال أمام شرائح أوسع من المستثمرين.

وأضاف أن النظام ذاته يعني المشاركة المتساوية في ملكية عقار بين أشخاص يتراوح عددهم من 2 إلى 4 مستثمرين وستكون في البداية متاحة للمنشآت الفندقية، أما بالنسبة إلى التشريعات الخاصة بالتسجيل فإننا نرتكز على التشريعات القائمة والمعمول بها.

وتم على هامش الحدث توقيع أربع اتفاقيات ثلاث منها بين دائرة الأراضي والأملاك بدبي وعدد من الشركات العقارية المتخصصة وتكريم مجموعة من المؤسسات والشركات المعنية.