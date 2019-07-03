شكرا لقرائتكم خبر عن المكملات الغذائية المصنوعة من البكتيريا الجيدة تخفض الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح فريق من العلماء البلجيكيون أن تناول مكملات غذائية مصنوعة من "البكتيريا الجبدة" الموجودة فى الأمعاء يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب فى نصف السكان.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين تناولوا المكملات الغذائية كجزء من التجربة لديهم مستويات أقل من الكوليسترول مع انخفاض الوزن - وهما عنصران معروفان لأمراض القلب.

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كما تحسنت لدى الأشخاص مستويات حساسية الأنسولين، والتى قال العلماء إنها قد تخفض خطر الإصابة بالنوع الثانى من مرض السكرى.

وقال فريق البحث إن المكمل الغذائى لديه إمكانات هائلة فى العالم الغربى، حيث يتعرض نصف الأشخاص لخطر ضعف صحة القلب لأنهم يعانون من زيادة الوزن.

وتضيف النتائج التى توصلت إليها الجامعة الكاثوليكية فى لوفان فى بلجيكا مجموعة من الدراسات التى تبين الدور الذى تلعبه بكتيريا الأمعاء فى الوقاية من الأمراض.

وقال "سايمون كورك"، وهو باحث فى كلية كينجز كوليدج لندن ولم يشارك فى البحث: "يعتقد الآن أن بكتيريا الأمعاء تلعب دوراً فى الوظائف الطبيعية والمرضية المختلفة، من وزن الجسم إلى الاكتئاب ومرض الشلل الرعاش".