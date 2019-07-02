اكتشاف أصل مرض الذئبة الحمراء

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حازم بدرالأربعاء 2019/7/3 12:40 صباحا بتوقيت أبوظبي
مرض الذئبة الحمراء قد يظهر على الجلد في شكل طفح جلدي
توصل بحث جديد إلى أصل مرض الذئبة الحمراء، وهو مرض التهابي مزمن، ينشأ عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الجسم وأعضاءه.
ووجدت الدراسة التي قام بها باحثون من كلية الطب بجامعة إموري الأمريكية، أن الأشخاص الذين يعانون من مرض الذئبة الحمراء، يتم تنشيط الخلايا البائية لديهم، وهي جزء من الجهاز المناعي، بشكل غير طبيعي، وهذا يجعلهم ينتجون أجساماً مضادة تتفاعل مع أنسجتهم، مسببة مجموعة متنوعة من الأعراض التي لها علاقة بالذئبة الحمراء مثل التعب وآلام المفاصل والطفح الجلدي ومشاكل في الكلى.
وخلال الدراسة، التي نشرت، الإثنين، في مجلة نيتشر إميونولوجي "Nature Immunology"، فحص الباحثون عينات دم من 9 نساء أمريكيات من أصول أفريقية مصابات بمرض الذئبة الحمراء، و12 غير مصابين بالمرض.
ووجدوا أن الأشخاص المصابين بمرض الذئبة الحمراء لديهم توسع في الخلايا البائية، خصوصاً أثناء فترة التوهج، والتي تعرف بأنها حدوث تفاقم لأعراض المرض بشكل مفاجئ.
ويقول كريستوفر شارر، أستاذ مساعد في علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة، والمؤلف الرئيسي بالدراسة في تقرير نشره موقع جامعة إموري بالتزامن مع نشر الدراسة : "هذه النتائج تفتح طرقاً جديدة للتدخلات العلاجية في المستقبل لمرض الذئبة الحمراء".
ولا يوجد علاج لمرض الذئبة الحمراء، لكن تغيير نمط الحياة وأدوية معينة يمكن أن تساعد في السيطرة عليه، وتشمل تلك الأدوية مسكنات الألم والأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية والأدوية المثبطة للمناعة والكورتيزون.
وقد يؤثر الالتهاب الناجم عن مرض الذئبة على أعضاء عديدة في الجسم، بينها: الجلد والكليتان والجهاز العصبي المركزي والدم والأوعية الدموية والرئتان والقلب.
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