دراسة تؤكد أن أغلب النساء يمتلكن سمات شخصية مثيرة للقلق

أوضحت دراسة حديثة، أن بعض النساء يذهبن في مواعيد غرامية لتناول العشاء مجانًا وليس للتعرف على الجنس الآخر أو بدء علاقة جديدة، وأنهن غالبًا يمتلكن سمات شخصية مثيرة للقلق.

ونقل موقع " insider"، دراسة جديدة نشرها مجلة " Social Psychological and Personality Science" في 20 حزيران/يونيو، عن مواعدة النساء للرجال بهدف تناول الطعام مجانًا.

واستطلع الباحثون من جامعتي أزوسا باسيفيك في أزوسا، وكاليفورنيا ميرسيد، رأي 698 امرأة فوجدوا أن ما بين 22% و33% يذهبن في مواعيد مع أشخاص أبدوا رغبة في التعرف إليهم، بهدف وحيد وهو تناول وجبة اللقاء مجانًا، وليس لبناء علاقة جادة.

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الباحثون أطلقوا على هذا الاتجاه من قبل بعض النساء اسم "دعوة عشاق الطعام".

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وبحسب الدراسة فإن 27% من النساء أقدمن على هذا الأمر أكثر من مرة، بينما 21% نادرًا ما فعلوا ذلك، و15% يفعلون ذلك باستمرار وهم الأكثر نرجسية وسيكوباتية وندرة التعاطف مع الآخرين، وتخفي ورائها عدم احترامهم لأنفسهم.

وتضطر هؤلاء النساء إلى الكذب على الطرف الآخر لتحقيق هدفها، ولا يوجد لديهم أي اعتبارات أخلاقية، وغالبًا يتصرفون بتهور دائم تجاه من حولهم، وأحيانًا يشخص الأطباء هذه الحالات بأن لديهم اضطراب معاداة للمجتمع.

وأوضح الباحثون أن النساء أصحاب هذه العادة يستغلون الأعراف الاجتماعية التقليدية ويطلبن من الرجل دفع ثمن الوجبات لأنها عادة مقبولة لدى الجميع.

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