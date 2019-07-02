ميغان ماركل مصابة بـ"متلازمة الزوجة الأميركية"

تعرض دوقي ساسكس؛ هاري وميغان، لانتقادات لاذعة على مدار الأيام القليلة الماضية، إثر الكشف عن إنفاقهما 3 ملايين و32 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب على تجديد منزلهما "فروغمور كوتاج"، خرج اليوم الصحافي والكاتب البارز، أليسون بيرسون، ليتهم ميغان بأنها تعاني من متلازمة تعرف بـ "متلازمة الزوجة الأميركية"، لانتقالها إلى ذلك المنزل القديم الطراز، ثم إصرارها على تزويده بأحدث سبل الراحة.

وقال بيرسون، إن تلك المتلازمة تصف المرأة التي تنظر لمنزل الزوجية في البداية على أنه "قديم الطراز"، قبل أن تُقدِم فيما بعد على تجديده وتزويده بمجموعة من التحديثات العصرية.

اقرا ايضاً:

الملكة إليزابيث تُخطِّط لمفاجأة ميغان ماركل في عيدها الـ38

فيما أشارت الصحفية الأميركية، هيلن كيروان-تايلور، في مقال نُشِرَ لها بصحيفة التلغراف البريطانية، إلى أنها تعلم تلك المتلازمة، التي تبين أن الأميركيين معتادون على "الدش القوي، الأرضيات المزودة بنظام تدفئة، خزانات الملابس الكبيرة، غرف غسيل الملابس، الصالات الرياضية الداخلية، أقبية النبيذ، استوديوهات اليوغا ودور السينما المنزلية"، موضحة أن ذلك ما لاحظته بنفسها عند انتقالها للعيش في لندن.

Advertisements

وتابعت هيلن بقولها "مثلي مثل كثير من الأميركيين، أُظهِر في البداية وجهًا شجاعًا، وأقول لنفسي إن السكن يبدو جذابًا وعتيقًا، وتبقى هذه هي وجهة نظري لحين إتمام زواجي وبدء عملي، وبعدها ينتابني الهوس بشأن تجديد المنزل وتزويده بالتحديثات".

قد يهمك ايضاً:

ميغان ماركل "متحمسان للغاية" لإطلاق مؤسستهما الخاصة بها

ميغان ماركل تنشر أول صور لابنها "آرتشي" بمناسبة عيد الأب