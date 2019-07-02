بالمواعيد.. أبرز مباريات يوم الثلاثاء 2 يوليو 2019

ينتظر عشاق كرة القدم عدة مباريات قوية يوم الثلاثاء 2 يوليو/تموز، يأتي في مقدمتها مواجهة البرازيل والأرجنتين في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019.

ويلتقي البرازيل والأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا على ملعب "جوفيرنادور ماجاليس" بالبطولة المقامة بالرازيل حتى 7 يوليو/تموز الجاري.

ويواجه منتخب غانا نظيره غينيا بيساو، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بالمجموعة السادسة في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة بمصر حتى 19 يوليو/تموز الجاري، علما بأن الكاميرون تتصدر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن غانا وبنين، فيما تتذيل غينيا بيساو المجموعة بنقطة وحيدة.

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ويواجه المنتخب التونسي نظيره الموريتاني في ثالث جولات المجموعة الخامسة، على أن تلتقي أنجولا مع مالي في نفس المجموعة.

وتتصدر مالي الترتيب برصيد 4 نقاط ثم خلفها تونس وأنجولا بنفس الرصيد نقطتين وموريتانيا في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وحسم 12 منتخبا التأهل لثمن نهائي البطولة، وهي مصر والمغرب والجزائر ونيجيريا ومدغشقر وأوغندا وغينيا وكوت ديفوار ومالي والسنغال والكاميرون والكونغو الديمقراطية

"العين الرياضية" تقدم من خلال الإنفوجراف التالي، مواعيد مباريات يوم الثلاثاء.