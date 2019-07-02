نائبة ديمقراطية تنتقد إيفانكا ترامب في قمة العشرين

ردَّت المتحدثة السابقة للبيت الأبيض، سارة هاكابي ساندرز، على النائبة الديمقراطية بالكونغرس، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، التي هاجمت مصاحبة إيفانكا ترمب لوالدها في قمة العشرين في اليابان.

وكتبت كورتيز على توتير، "كونك ابنة شخص ما، لا يعني أنك مؤهلة مهنيًا"، وتابعت، "هذا يضر بسمعتنا الدبلوماسية، فالولايات المتحدة تحتاج إلى جهود رئيسها في القمة، وإحضار دبلوماسي غير مؤهل يضر بذلك".

ومثلت إيفانكا الولايات المتحدة مع والدها في اجتماعات مع قادة الصين واليابان وروسيا والهند وأستراليا خلال القمة في أوساكا.

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وأخبرت ساندرز، التي استقالت مؤخراً من البيت الأبيض، كورتيز، أنها تضيع وقتها على تويتر في الوقت الذي تدمر فيه الوظائف في نيويورك.

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وقالت "إن ترامب وإيفانكا وفَّرا "ملايين الوظائف الجديدة واستمرا في جعل الولايات المتحدة أقوى على الساحة العالمية"، مضيفة: "لكن نشكرك على تذكير الأميركيين كل يوم لماذا انتخبوا ترمب".

وكانت كورتيز قد لعبت دوراً رئيسياً في إحباط خطط أمازون لبناء جزء من مقرها الرئيسي في لونغ آيلاند سيتي بنيويورك.

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