شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مرضى التصلب العصبى أكثر عرضة للإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النتائج الجديدة لدراسة متابعة استمرت 65 عامًا لما يقرب من 7000 مريض نرويجي مصاب بمرض التصلب العصبي المتعدد (MS) أن المرضى قد يكون لديهم خطر الإصابة بالسرطان أكثر من عامة السكان، مع وجود خطر مرتفع بشكل خاص للإصابة بالسرطان في أعضاء الجهاز التنفسي، والأعضاء البولية والجهاز العصبي المركزي.

وتُظهر الدراسة النرويجية التي عُرضت اليوم فى المؤتمر الخامس للأكاديمية الأوروبية لطب الأعصاب (EAN) في أوسلو، النرويج، زيادة في خطر الإصابة بسرطانات الدم أيضاً لدى مرضى التصلب المتعدد .MS

وبلغت نسبة خطر الإصابة بالسرطان بين مرضى التصلب المتعدد مقارنة بالسكان غير المصابين:

سرطان الجهاز التنفسي: 66٪ زيادة في خطر الإصابة.

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الجهاز العصبي المركزي: 52٪ زيادة في خطر الإصابة.

سرطان المسالك البولية: 51٪ زيادة في خطر الإصابة.

السرطان عموماً: 14٪ زيادة في خطر.

واستند هذا التحليل طويل الأجل إلى سجلات المرضى من 6883 من مرضى التصلب العصبي المتعدد ولدوا بين 1930-1979، والذين تم تسجيلهم في مختلف سجلات مرض التصلب العصبي المتعدد والسجلات النرويجية.