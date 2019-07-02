شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحمي مريض السكر نفسه من تأثير ارتفاع درجة حرارة الطقس؟..أعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكر من الأمراض المزمنة التي يعاني منها الكثيرون، هؤلاء المرضي لهم طبيعة خاصة في طريقة التعامل مع المرض وممارسة الحياة، حيث أنهم من الأمراض التي يجب الاهتمام بطريق تناول الأدوية وممارسة الحياة بالشكل الصحي الجيد للحفاظ علي صحتهم.

وخلال هذا التقرير نتعرف علي أهم النصائح الطبية الخاصة بمريض السكر خلال ارتفاع درجة حرارة الطقس، والتي تتسبب في العديد من المضاعفات له حال إهمال وضعه الصحي في هذه الأثناء وذلك وفقا لموقع "webmed".

يجب علي مريض السكر أن يعلم جيدا أن التعرض لارتفاع شديد في درجات حرارة الطقس تتسبب في مشاكل صحية له أبرزها ارتفاع نسبة السكر بالدم، أو الانخفاض الشديد وفي جميع الأحوال يتسبب ذلك في زيادة فرص إصابته بالجلطات أو انسداد الشرايين، ولذا يجب الحرص أثناء الطقس الحار واتباع بعض النصائح ومنها:

Advertisements

-علي مريض السكر الإكثار من تناول الماء، وهذا الأمر يزيد من ترطيب الجسم والبشرة وتنظيم نسبة السكر بالدم، ويكفي أن يتناول المريض 3 لتر من الماء يوميا.

- الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي علي نسبة عالية من الاملاح كالرنجة والمخللات لأنها تتسبب في إفراز نسبة عالية من العرق وهذا يؤدي إلي التعرض لانخفاض نسبة السكر في الدم.

-الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الغنية بالماء والألياف هي من أهم النصائح التي يجب القيام بها لتنظيم نسبة السكر في الدم.

-علي مريض السكر عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، تجنبا للتعرض لارتفاع او انخفاض نسبة السكر بالدم.