شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أمراض تشبه فى أعراضها التهاب المفاصل الروماتويدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب المفاصل الروماتويدى من الأمراض التى تسبب الألم والتورم فى المفاصل، حيث يصيب الغشاء الزلالى الذى يغلف المفصل، ويتشابه هذا المرض فى أعراضه مع أمراض أخرى نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لموقع health central.



التهاب المفاصل الروماتويدى

التهاب المفاصل الصدفي له أعراض عديدة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، بما في ذلك الألم والتورم وتصلب المفاصل.



النقرس

تشبه أعراضه التهاب المفاصل الروماتويدى، من الألم والتورم، ولكن فى حالة النقرس يمكن أن يصبح المفصل أحمر اللون ومنتفخًا، ويتميز النقرس بحمض اليوريك المفرط في الدم والأنسجة.

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يمكن أن يبدو التهاب المفاصل التآكلي مشابهاً لالتهاب المفاصل الروماتويدي، حيث إن العملية الالتهابية تحدث في الجسم، وبمرور الوقت يحدث تلف في المفصل، والذي يمكن اعتباره تآكلًا في الأشعة السينية.

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