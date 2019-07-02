شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مشاكل جلدية يسببها الحمل لبشرتك منها حب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤثر الحمل بشكل كبير على جسم المرأة، وكذلك عادات تناول الطعام وأنماط النوم، وحتى الجلد أيضا يتأثر بالحمل والولادة، وفقا لما ذكره موقع Net doctor.

وفى معظم الوقت لا تسبب التغيرات التي تطرأ على جلدك أثناء الحمل قلقًا ولن تضر بك أو بطفلك، ولكن إذا كانت مزعجة أو مرئية، فلا يزال هذا الأمر مزعجًا.



مشاكل جلدية يسببها الحمل

تم ربط التغيرات في الأوعية الدموية أثناء الحمل باختلافات في مستويات هرمونات الاستروجين والبروجستيرون، والتي بدورها يمكن أن تؤثر على جلدك وتظهر الأوعية الدموية الصغيرة المرئية وتختفى هذه الأوردة فى الغالب بعد الولادة.

غالبًا ما يكون هذا التوسع للأوردة مرتبطًا بالحمل، ويحدث هذا عادة في ساقيك لأن الضغط المتزايد في منطقة الحوض يزيد من صعوبة عودة الدم إلى باقي أجزاء الجسم، فى الوقت نفسه فإن هرمون البروجسترون أثناء الحمل سوف يتسبب في استرخاء جدران الوعاء، مما يسمح لها بالانتفاخ وتصبح أكثر وضوحًا.

Advertisements

زيادة هرمونات تسمى الأندروجينات يمكن أن تسبب الغدد في جلدك لإنتاج المزيد من "الزهم" أو الدهون وهذا بدوره يؤدي إلى مزيد من المشاكل مثل: حب الشباب.



حب الشباب

تلاحظ العديد من النساء زيادة في نمو شعرهن بفروة الرأس أثناء الحمل، غالبًا ما يتوقف نمط النمو المعزز هذا بعد ولادة الطفل عندها يكون هناك زيادة في تساقط الشعر، وهذه التغييرات ناتجة عن تأثير الحمل على دورة نمو شعر المرأة.

تلاحظ العديد من النساء الحوامل زيادة فى تصبغ بشرتهن، أو ما يعرف بالكلف وهو أكثر وضوحًا عند النساء ذوات أنواع البشرة الداكنة، غالبًا ما يكون هذا اللون الداكن للجلد من أولى علامات الحمل ويرتبط بزيادة مستويات هرمون الاستروجين والبروجستيرون والهرمونات الأخرى التي تحفز خلايا الصباغ.

تحدث حكة الجلد لدى معظم النساء الحوامل، فى معظم الأحيان يكون ذلك بسبب تفاقم اضطراب الجلد الأساسى، مثل الإكزيما أو الصدفية.

تعانى أكثر من 90% من النساء الحوامل من علامات تمدد الجلد أثناء الحمل، هذه الخطوط الوردية أو الأرجوانية التي تظهر بشكل أساسي على البطن، ترجع إلى الزيادة المفاجئة في حجم وتمدد الجلد، وهي طريقة الجسم للتكيف والتوسع لاستيعاب الجنين الذى ينمو.