شكرا لقرائتكم خبر عن 11 فائدة لزيت السمك.. يقوى عظامك ويحارب الشيخوخة ومفيد لصحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن اكتسب شعبية في الآونة الأخيرة، يقسم خبراء الصحة الفوائد التي يمتلكها زيت السمك، مما يجعله أحد أكثر الزيوت الصحية فائدة، حيث يوجد زيت السمك فى الأسماك الدهنية، مثل سمك السلمون، والتونة، وهلبوت، وغيرها.

وزيوت السمك هي مصادر غنية للأحماض الدهنية "أوميجا 3" وحمض الإيكوسابنتانويك (EPA) وحمض الدوكوزاهيكسينويك (DHA) التي تقدم مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، وترتبط هذه عادة مع صحة القلب، وقوة العظام، ومكافحة الشيخوخة وغيرها الكثير.



فوائد زيت السمك

يتكون زيت السمك من 30% من أحماض أوميجا 3 الدهنية، و 70% من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى، من مساعدة فقدان الوزن إلى تحسين الرؤية، يمكن أن يساعد استهلاك زيت السمك في تحسين صحتك العامة، يتوفر زيت السمك على شكل سائل أو قرص أو كبسولة أو أو الهلام الطري، لا توجد جرعة محددة لزيت السمك ، ومع ذلك ، هناك توصيات بشأن تناول أوميجا 3 ، كمية الموصى به من أحماض أوميجا3 هي 250-500 ملج، 100 جرام من زيت السمك يحتوي على 902 سعر حراري من الطاقة و 100 جرام من الدهون الكلية.

الفوائد الصحية لزيت السمك 1. يحسن صحة القلب

يعد مرض القلب أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون كمية من زيت السمك معدل الإصابة بأمراض القلب أقل، يمكن أن يقلل زيت السمك من مستويات الكولسترول، والدهون الثلاثية، وضغط الدم، والنوبات القلبية، ومن المؤكد أيضًا أن الأشخاص الذين لديهم متلازمة التمثيل الغذائي والاستعداد للإصابة بأمراض القلب سيستفيدون من تناول زيت السمك بانتظام.

2. يعزز فقدان الوزن

تناول زيت السمك يقلل من فرص السمنة ويساعد فى فقدان الوزن، ويلعب حمض الإيكوسابنتانويك (EPA)، وحمض الدوكوزاهيكسينويك (DHA)، الموجود في زيت السمك دورًا مهمًا في حرق الدهون.

3. يعزز الرؤية

كشفت الدراسات أن زيت السمك لديه القدرة على تحسين الرؤية، جنبا إلى جنب مع ذلك، فإنه يساعد أيضا عن طريق الحد من ظهور الضمور المرتبط بالعمر، ويلعب وجود أحماض أوميجا 3 الدهنية دورًا رئيسيًا في هذه العملية.

4. يقلل من الالتهابات

زيت السمك له خصائص مضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في علاج أعراض أمراض معينة، والتي تسبب الالتهابات، وخاصة التهاب المفاصل الروماتويدي، حمض أوميجا 3، والأحماض الدهنية الموجود في زيت السمك معروفة بخصائصها المضادة للالتهابات.

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5. يمنع السرطان

أظهرت الدراسات، أن زيت السمك يساعد على منع أنواع مختلفة من السرطان، مثل سرطان الثدي وسرطان البروستاتا، وسرطان القولون، تمنع أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في زيت السمك نمو الخلايا السرطانية، وبالتالي تمنع السرطان.

6. يعزز المناعة

يرتبط الاستهلاك المنتظم لزيت السمك مع الجهاز المناعي المحسن يساعدك هذا بدوره في مكافحة بعض الأمراض الشائعة مثل نزلات البرد، والسعال والأنفلونزا، إن تناول زيت السمك سيساعد أيضًا في الحد من الحمى والطفح الجلدي والتعب.

7. يعالج الربو

تتمتع أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في زيت السمك بالقدرة على الحد من التهاب الرئتين وبالتالي المساعدة في علاج الربو، استهلك زيت السمك على أساس منتظم، وذلك لتحسين عملية التنفس.

8. يساعد على التغلب على أعراض اضطراب فرط الحركة، ونقص الانتباه

يمتلك زيت السمك قدرة قوية على علاج اضطراب فرط النشاط الناتج عن نقص الانتباه (ADHD) بسبب وجود كميات كبيرة من الأحماض الدهنية فيه، الأطفال الذين يعانون من فرط النشاط وصعوبة القراءة، وضعف التركيز، وعدم الاستقرار العاطفي، يجب أن يتناول زيت السمك.. 9. يعزز النمو..

زيت السمك مفيد للغاية للنمو، بسبب هذه الخاصية ، ينصح بشدة استخدام زيت السمك للأمهات أثناء الحمل، وأثناء الرضاعة الطبيعية، لأنه يحسن التنسيق بين اليد والعين عند الرضع، وهو ضروري أيضًا لنموهما الأساسي.

10. يعالج هشاشة العظام

يحتوي زيت السمك على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميجا 3، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في الحد من علامات وأعراض التهاب المفاصل المختلفة عند مقارنتها بالأشخاص الذين لا يتناولونها، كشفت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم لزيت السمك يمكن أن يكون فعالا للغاية بالنسبة للأفراد الذين يعانون من هذه الحالة.

11. السيطرة على مرض السكري

وفقا لدراسات مختلفة، فإن زيت السمك لديه القدرة على تقليل مستويات الدهون الثلاثية لدى مرضى السكري، وبالتالي تحسين صحتهم، والحد من ظهور أمراض القلب، والأوعية الدموية، مثل أمراض القلب التاجية وتصلب الشرايين والسكتة الدماغية.

بصرف النظر عن الفوائد الصحية المذكورة أعلاه، يساعد استهلاك زيت السمك على تحسين الخصوبة، ويحسن الدورة الدموية، ويدعم الحمل الصحي، ويمنع القرحة، ويعالج حب الشباب، ويحسن نوعية الجلد والشعر، ويساعد في إدارة مخاطر مرض الزهايمر وتطوره، يخفف من الاكتئاب والقلق، ويساعد على إبطاء تقدم التهاب المفاصل.