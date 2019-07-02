احمِ طفلك من عدوى حمام السباحة بـ9 نصائح

يعشق الأطفال الصغار اللعب في المياه خصوصا في حمامات السباحة، باعتبارها أحد الأنشطة المفضلة لهم خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، لكن في بعض الأحيان قد يصبح ارتياد حمامات السباحة أمراً خطيراً عليهم، ويسبب العدوى لهم أو إصابات خطيرة.

وتقدم الدكتورة ريهام عباس، أستاذة الأمراض الجلدية بجامعة بنها المصرية، عدة نصائح حول كيفية حماية أطفالنا من مخاطر حمامات السباحة كالتالي:

1- يجب الاستحمام وغسل الجسم قبل النزول لحمام السباحة.

2- اتباع العادات الصحية للسباحة للوقاية من الأمراض، ومنها مراقبة الأطفال طوال الوقت، وضمان سلامتهم أثناء تواجدهم بحمام السباحة، ومن الممكن السباحة معهم لضمان حمايتهم، وعدم الانشغال بأي شيء آخر.

3- المياه مليئة بالجراثيم وخصوصاً في حمامات السباحة، حيث يمكن انتقال بعض الأمراض جراء ابتلاع المياه أو استنشاقها أو حتى ملامستها، كما أن الإسهال يعد من أكثر الأمراض شيوعا، لذا احرصي على وقاية طفلك من ابتلاع المياه أو استنشاقها، أو حتى السماح لها بدخول الفم.

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4- في حالة إصابة طفلك بالإسهال، لا تسمحي له بارتياد حمام السباحة مجدداً حتى لا ينقل العدوى إلى الآخرين.

5- احرصي على قيام طفلك بالذهاب لـ"المرحاض" كل فترة، لضمان عدم قيامه بالتبول في حمام السباحة.

أما في حالة ظهور أعراض العدوى والأمراض، تنصح الدكتور بسمة بالآتي:

1- يجب استشارة الطبيب فور ظهور أيّ من الأعراض التي توحي بالإصابة بمرض ناجم عن حمام السباحة، وأبرز أعراضها الإسهال والقيء واحمرار العينين وخروج إفرازات قيحية منهما، وصعوبة التنفس والسعال والصداع وألم البطن وغيرها، فسيقوم الطبيب بإجراء فحوص تحدّد البكتيريا أو الفيروس الذي أدّى للإصابة بالأعراض، وتقديم العلاج المناسب.

2- وبالنسبة لإفرازات العين أو القيح الموجود في الجروح، فيقوم الطبيب بإجراء مزرعة لتحديد السبب ووصف العلاج المناسب.

3- وبخصوص الإسهال، فالمريض المصاب بالإسهال تتحسن الأعراض لديه من خلال اتباع نظام غذائي معين، وهو إيقاف الحليب والألبان والأجبان، وتناول الأطعمة النشوية كالأرز والخبز والموز وغيرها.

4- يمكن استخدام بعض القطرات المضادة للالتهاب في حال الشك بالتهاب العين، ولكن باستشارة الطبيب.