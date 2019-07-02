ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا إلى 871 في إثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جيتاتشو توليرا، مدير معهد الصحة العامة الحكومي في إثيوبيا، الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا في البلاد من 614 إلى 871 حالة، خلال الأسبوعين الماضيين.
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وأوضح عبر تصريحات لوسائل إعلام محلية أن الإصابات زادت في الفترة الأخيرة بأقاليم تجراي وأمهرا (شمالاً)، وأوروميا (وسط البلاد)، والصومال الإثيوبي (شرقاً)، مضيفاً أن 17 شخصاً لقوا حتفهم جرّاء المرض.
وأكد توليرا أن المعهد يبذل جهوداً مضاعفةً للسيطرة على الفيروس ومنع انتشاره، مشيراً إلى إنشاء 26 مركزاً للحجر الصحي في جميع أنحاء إثيوبيا، وتطعيم 291 ألف شخص في منطقة غرب هارغي بإقليم أوروميا.
وكانت إثيوبيا أعلنت في 18 يونيو/حزيران الماضي عن ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا من 525 إلى 614، لافتةً إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة الوباء، وأبرزها توفير 770 مصلاً وإجراء حملة تطعيم شاملة، ووضع الطواقم الطبية في حالة تأهّب.
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