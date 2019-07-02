5 نصائح لتجنب أضرار الشمس في المصايف.. أبرزها الملابس القطنية

لا شك أن الشمس مصدر قوي للطاقة، فالأشعة الشمسية التي تصل إلى سطح الأرض تكون محفزا أساسيا لنشاط جسم الإنسان لكونها مصدر الدفء والإضاءة، كما أنها تمدنا بفيتامين (د) الذي يكون العظام والأسنان، وتحفز على إفراز هرمون السعادة والحيوية ومضاد الاكتئاب "السيروتونين">

لكن كثرة التعرض المباشر إلى أشعة الشمس وخصوصا في فصل الصيف وتحديدا في المصايف، يؤدي إلى عدة أمراض وأعراض سلبية خطيرة، أبرزها ضربة الشمس، والتهاب وحرقة البشرة واسمرارها وعدم توحد اللون، والمياه البيضاء على العين، وكذلك الشيخوخة المبكرة وسرطان الجلد.





ولتجنب هذه الأضرار، يقدم الدكتور أحمد زهدي، استشاري الأمراض الجلدية في مصر، لـ"العين الإخبارية" نصائح ذهبية لمواجهة حرارة الشمس كالتالي:

1- اختر أوقات التعرض للشمس، فعليك اختيار أوقات الصباح الباكر وقبل المغرب، بحيث تكون أشعة الشمس هادئة، ولا تؤثر على الجلد.

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2- ضع واقي شمس بمعامل حماية عالٍ ومناسب للبشرة، ويتم تجديد وضعه كل ساعتين، وفي حالة نزول البحر، أو التعرق الشديد يجدد كل 45 دقيقة.





3- تجنب السير المباشر تحت الأشعة المباشرة، واختيار أماكن الظل.

4- احرص على ارتداء نظارات الشمس التي تحتوي على عاكس الأشعة "فوق البنفسجية"، مع ارتداء الملابس البيضاء القطنية.

5- الإكثار من شرب المياه لتعويض السوائل المفقودة عن طريق العرق.



