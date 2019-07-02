شكرا لقرائتكم خبر عن نوع شهير من أدوية الكولسترول يخفض خطر الوفيات والسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون سويديون أن استخدام العقاقير المخفضة للكولسترول التى يطلق عليها اسم "ستاتين" يخفض خطر الوفيات لدى مرضى الخرف.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فوجدت الدراسة، التي حللت 44920 مريض خرف سويدي من سجلات مرضى الخرف بين عامي 2008 و2015، أن مستخدمي الستاتين كان لديهم خطر أقل بنسبة 22٪ من الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب مقارنة مع غير المستخدمين للعقار.

وأظهر البحث أيضًا أن مستخدمي الستاتين انخفض لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 23٪، وهو ما يزيد بنسبة ثلاثة أضعاف لدى مرضى الخرف المعتدل وسبع مرات أكثر لدى مرضى الخرف الشديد.

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وكان التأثير الوقائي للعقاقير المخفضة للكولسترول على البقاء على قيد الحياة قويًا للمرضى الذين تقل أعمارهم عن 75 عامًا (حيث يقلل بنسبة 27٪) وفي الرجال (الانخفاض بنسبة 26٪) ولكن النساء والمرضى الأكبر سناً استفادوا أيضًا لكن بنسبة 17٪ و20٪ على التوالي.

ووجد الباحثون أن المرضى الذين يعانون من الخرف الوعائي - وهو النوع الثاني الأكثر شيوعًا من الخرف بعد مرض الزهايمر - شهدوا أيضًا انخفاض خطر الوفاة بنسبة 29٪.

ويؤثر الخرف على حوالي 10 ملايين شخص في أوروبا، وهو السبب الرئيسي للتبعية والإعاقة بين كبار السن في جميع أنحاء القارة.

ومن المتوقع أن يتضاعف عدد الحالات بحلول عام 2030، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى شيخوخة السكان، ويزيد معدل انتشار الخرف بشكل كبير مع التقدم فى العمر، مما يؤثر على 5٪ من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، ويصل إلى 50٪ بحلول 90 عامًا.