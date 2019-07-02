سنّ اليأس يصيب الرّجال.. ويقلّل خصوبتهم كالنّساء تمامًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم أنّ سنّ اليأس معروف فقط، لدى النّساء إلا أنّ دراسة علميّة حديثة، كشفت، أنّه يصيب الرّجال أيضًا، إذْ تقلّ قدرتهم على الخصوبة والإنجاب.

وجدت دراسة حديثة، أنّ خصوبة الرّجال يمكن أنْ تقلّ بشكل كبير، بمجرد بلوغهم سنّ الخمسين، أي بمتوسّط العمر نفسه، الذي تصل به النّساء سنّ اليأس (انقطاع الطمث) حيث وجد العلماء، أنّ الرّجال يشهدون انخفاضًا مماثلاً في معدلات القدرة على الإنجاب في تلك السّنّ.

وفي الدّراسة التي نُشرت في اجتماع للجمعيّة الأوروبيّة حول التّكاثر البشريّ والأجنة في فيينا، تتبع العلماء أكثر من 4200 رجلا يحاولون إنجاب طفل عبر التّلقيح الاصطناعيّ. وتبيّن أنّ أولئك الذين تجاوزوا 51 عامًا، كانوا أقلّ احتمالاً للإنجاب، بنسبة (34%) مقارنة بالرّجال الذين تقلّ أعمارهم عن 35 عامًا.

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وقال الدكتور غي موريس، من جامعة كوليدج لندن: "تتناقص جودة وكميّة الحيوانات المنويّة مع تقدّم العمر، وهذا له تأثير كبير بعد سنّ الخمسين".

وأوضحت الدّراسة، أنّ معدّل الإنجاب لدى الرّجال الذين تقلّ أعمارهم عن 35 عامًا، بلغ 50%، ولكنّه انخفض إلى 30% فقط، لدى الرّجال الذين تبلغ أعمارهم 51 عامًا