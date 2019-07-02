شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يقدمون نصائح مهمة لمرضى السرطان خلال وبعد العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأشخاص المصابون بالسرطان يجب عليهم الحصول على نصائح مخصصة لمساعدتهم على زيادة فرص بقائهم على قيد الحياة وللعيش بصحة جيدة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فأوضح معهد "ماكميلان" لدعم مرضى السرطان الأمريكى أنه يجب تأهيلهم للحفاظ على حياتهم لأطول وقت ممكن.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الفواكه والخضراوات، والتمارين الرياضية، والإقلاع عن التدخين، وشرب المطلوب من المياه يوميا، هم أكثر عرضة للبقاء على قيد الحياة ويتحملون علاجات أفضل.

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مريضة سرطان

وقد يؤدي العيش بصحة جيدة والحفاظ على صحتك العقلية إلى الحد من الآثار الجانبية الناجمة عن العلاج وتقصير وقت الشفاء.

ويتم تشخيص أكثر من 360 ألف شخص بالسرطان في المملكة المتحدة كل عام – أى بما يقرب من 1000 في اليوم - وسيصاب شخص واحد من بين كل شخصين على قيد الحياة اليوم بالمرض في مرحلة ما.

وقال الباحثون إن الناس أقل عرضة للآثار الجانبية لعلاج السرطان إذا كانوا يتمتعون بصحة جيدة قدر الإمكان، جسديًا ونفسيًا، حيث أن التأهيل يمكّن المصابين بالسرطان من الاستعداد للعلاج من خلال تعزيز السلوكيات الصحية وممارسة الرياضة والتغذية والتدخلات النفسية.

وأظهرت الأبحاث في الماضي أن الأشخاص الذين يحافظون على لياقتهم قد يكونون أقل عرضة للإصابة بالسرطان، وقد يتعافى المرضى المصابون بالفعل بالمرض بشكل أسرع.