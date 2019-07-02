شكرا لقرائتكم خبر عن انحناء العمود الفقرى.. حالة مرضية اعرف أسبابها وعلاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجنف هو اسم حالة مرضية تعنى انحناء العمود الفقرى والتفافه إلى الجانب، ويمكن أن يصيب الأشخاص من أي عمر ولكن في أغلب الأحيان يبدأ أثناء طفرة النمو قبل البلوغ، وفقاً لما ذكره موقعNet doctor .



انحناء العمود الفقرى

ما هو الجنف؟

الجنف هو انحناء جانبي للعمود الفقري، وغالبًا ما يظهر وكأنه شكل حرف "S" عند الالتواء والانحناءات، يمكن أن تختلف درجة الخطورة كثيرًا من حالة إلى أخرى، ومن منحنٍ بشكل خفيف في الحالات البسيطة إلى الالتواءات والمنحنيات في العمود الفقري مرتفعة الشدة.



انحناء العمود الفقرى

أنواع الجنف وأسبابه

هناك الكثير من أنواع الجنف المختلفة، ولكنها تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية: مجهول السبب، الخلقي ، والعصبي.

عندما تحدث هذه الفئات في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات، فإنها توصف بأنها جنف البدايات المبكرة (EOS)، من المهم علاج الأطفال الذين يعانون من هذه الحالة في أقرب وقت ممكن من أجل منع المشاكل مدى الحياة مع وظائف الرئة والقلب.

-الجنف مجهول السبب

وهذا أكثر أنواع الجنف شيوعًا - ويعني بشكل أساسي حالة الجنف بدون سبب واضح، ويتم تشخيص العديد من حالات الجنف مجهول السبب خلال فترة المراهقة، خلال فترة النمو المفاجئ التي يعاني منها العديد من المراهقين.

-الجنف الخلقي

ويتم اكتشافها عند الولادة، وغالبًا ما يتم تشخيص الأشكال الخلقية للجنف في وقت مبكر ولكنها نادرة إلى حد ما وتؤثر على طفل واحد فقط من بين كل 10 آلاف طفلاً.

-الجنف العصبي العضلي

يشير هذا إلى أشكال الجنف التي تعتبر ثانوية لاضطراب كامن في الحبل الشوكي أو الدماغ أو الجهاز العضلي، قد تحدث أشكال الجنف هذه عندما تكون الأعصاب والعضلات المحيطة بالعمود الفقري غير قادرة على دعمه.

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أعراض انحناء العمود الفقرى

تختلف أعراض الجنف حسب شدة الحالة وأسبابها - ولكن هناك بعض العلامات الرئيسية التي يمكنك البحث عنها:

-العمود الفقري المنحني بشكل واضح.

-اختلاف شكل وتناسق الكتفين.

-خروج الكتف والورك أو الأضلاع من جانب واحد.

-الميل إلى جانب واحد.

-آلام العضلات.

علاج انحناء العمود الفقرى

لن يحتاج الكثير من الأطفال والبالغين المصابين بالجنف إلى العلاج، فقط مراقبة الحالة من خلال الأشعة السينية العادية لضمان عدم زيادة الانحناء أو التسبب في عدم الراحة.

يومكن إعطاء الأطفال والمراهقين دعامة ظهر لارتدائها لفترة معينة من الوقت كل يوم ، بهدف منع الانحناء أن يصبح أسوأ مع النمو.

بالنسبة لبعض الحالات الشديدة والنادرة ، قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية لتصحيح العمود الفقري.