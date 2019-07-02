شكرا لقرائتكم خبر عن منها السباحة والمشى.. رياضات مفيدة وآمنة أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ممارسة الرياضة أثناء الحمل من أكثر الأشياء المفيدة للمرأة الحامل، حيث أن الرياضة تساعدك على الحفاظ على لياقتك وتشعرك بتحسن كبير، لذا يوصى دائماً بممارسة الرياضة أثناء الحمل، ولكن يجب اختيار نوع الرياضة المناسب لكِ، فهناك رياضات لا تناسب الحمل، وفى هذا التقرير نقدم 4 أنواع من الرياضة تناسب المرأة الحامل، وفقاً لموقع step to health .

و توصي الكلية الأمريكية لأمراض النساء والولادة بأن تمارس المرأة الحامل الرياضة بانتظام حوالي 30 دقيقة في اليوم، ولكن إذا كانت هناك خطورة على صحتك أو احتمالية حدوث مضاعفات يفضل الابتعاد عن ممارسة الرياضة، لذا يجب أن تستشيرى طبيبك.



الرياضة للحامل

أنواع رياضات مناسبة وآمنة للمرأة الحامل

يوصي الأطباء بشكل خاص بالتمارين الرياضية منخفضة التأثير، مع ضرورة عمل تمارين التمدد قبل البدء فى ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى ذلك ، ضع في اعتبارك أهمية التمدد قبل النشاط البدني وبعده.

المشى

قد يكون المشي من أكثر التمرينات الموصى بها أثناء الحمل من بداية الحمل وحتى نهايته، وبالإضافة إلى فوائده المعروفة ، يسهل المشي العمل ويساعد في تصحيح المشكلات مثل تورم قدميك، كما يسمح لك بالحفاظ على وزنك الأمثل دون أي جهد زائد.

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السباحة

من أشكال التمرينات التي يوصى بها بشدة أثناء الحمل، والطفو داخل الماء يجعل من السهل ممارسة الرياضة ويساعد على مرونة العضلات والمفاصل، وبالتالي تقليل احتمال الإصابة.

وتعتبر التمارين الرياضية المائية والسباحة تمارين مثالية لممارسة الرياضة طوال فترة الحمل، حيث تقوى العضلات وتقلل من آلام الظهر وتحسن الجهاز الدوري والجهاز التنفسي.

اليوجا

يمكن أن تساعدك على الاسترخاء وربما تصحيح وضعية الجسم، وهذا سوف يساعدك أيضًا على تخفيف أي آلام في الظهر، كما تخفف من التوتر والإجهاد.

تمرين البيلاتس

البيلاتس، هى تمارين اللياقة البدنية، تقوى عضلة القلب وعضلات البطن والظهر وقاع الحوض، لذا، يعد تمرينًا رائعًا طوال فترة الحمل لأنه لن يفرض الكثير من الضغط على مفاصلك.

يمكن أن يساعدك بيلاتس على منع آلام الظهر والحفاظ على التوازن، وتعلم التحكم في تنفسك، والاسترخاء، كما يركز أيضًا على عضلات منطقة الحوض.