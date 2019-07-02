7 فوائد صحية غير متوقعة لتناول الشاي الاخضر يومياً

فوائد صحية غير متوقعة للشاي الأخضر فهو يحارب الشيخوخة لاحتوائه على كم كبير من مضادات الأكسدة كما يحتوي على مركبات الفلافونول والكاتيكين التي لها فوائد صحية عديدة.

1. يخفض الكولسترول...

الشاي الأخضر يقلل الكوليسترول السيء ويزيد الكوليسترول الجيد، ويحمي القلب من السكتة الدماغية وأمراض القلب وفقاً للدراسة، شرب الشاي الأخضر يمكن أن يقلل من أمراض القلب بنسبة 31 في المائة.

2. يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي الشاي الأخضر على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة التي ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطانات مثل سرطان البروستاتا والقولون وسرطان الثدي.

3. يساعد في فقدان الوزن

ثبت أن الشاي الأخضر يزيد من معدل الأيض، ويسرع من حرق الدهون، ويزيد من إنفاق الطاقة بنسبة 4 ٪

4. يحسن وظائف المخ

يمكن للشاي الأخضر أن يحسن وظائف عقلك ويجعلك أكثر ذكاءً من خلال زيادة إطلاق الخلايا العصبية وتركيز الناقلات العصبية مثل الدوبامين والنورادرينالين.

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5. يحسن الحالة المزاجية

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شرب الشاي الأخضر من شأنه أن يحسن حالتك المزاجية ويزيد اليقظة والذاكرة ويقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والشلل الرعاش.

6. يقلل من خطر مرض السكري من النوع 2

أظهرت دراسة أن الشاي الأخضر يمكن أن يحسن حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم، كما أن الأفراد الذين تناولوا الشاي الأخضر كان لديهم خطر أقل بنسبة 18 ٪ من الإصابة بمرض السكري.

7. يحسن صحة الفم

الشاي الأخضر يتمتع بقدرة قوية على قتل البكتيريا والفيروسات، مما يقلل من خطر العدوى. كما أنه يوقف نمو بكتيريا وهي البكتيريا المسؤولة عن تكوين البلاك، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان وتجويفها.